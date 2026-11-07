Saudi Arabia
വാഹനാപകടത്തില് തകര്ന്ന അറുപതുകാരന്റെ കൈ അസ്ഥി പുനര്നിര്മ്മിച്ച് കിംഗ് സഊദ് മെഡിക്കല് സിറ്റി
ഒരു വര്ഷത്തോളം നീണ്ട കൃത്യമായ പരിചരണത്തിന് ശേഷം രോഗിയുടെ അസ്ഥികള് പൂര്ണ്ണമായി കൂടിച്ചേരുകയും യാതൊരു വേദനയുമില്ലാതെ കൈമുട്ടിന്റെ ചലനശേഷി 80 ശതമാനത്തിലധികം തിരികെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
റിയാദ് | റിയാദിലെ കിംഗ് സഊദ് മെഡിക്കല് സിറ്റിയില് വാഹനാപകടത്തില് കൈയിലെ അസ്ഥികള് പൂര്ണ്ണമായി തകര്ന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ അറുപതുകാരന്റെ അസ്ഥി വിജയകരമായി പുനര്നിര്മ്മിച്ചു. സങ്കീര്ണ്ണമായ ശസ്ത്രക്രിയകളിലൂടെ തകര്ന്ന ഭാഗങ്ങള് മാറ്റിയാണ് മെഡിക്കല് സംഘം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. റിയാദ് ഫസ്റ്റ് ഹെല്ത്ത് ക്ലസ്റ്ററിന് കീഴിലുള്ള ആശുപത്രിയിലെ അപ്പര് ലിംബ് സര്ജറി വിഭാഗമാണ് രോഗിക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയതെന്ന് സഊദി വാര്ത്താ ഏജന്സി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
അപകടത്തില് രോഗിയുടെ കൈമുട്ടിനോട് ചേര്ന്നുള്ള ഭാഗത്തെ അസ്ഥി എട്ട് സെന്റീമീറ്ററിലധികം ദൂരത്തില് പൂര്ണ്ണമായി തകരുകയും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഓര്ത്തോപീഡിക് വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കേടുവന്ന കോശങ്ങള് നീക്കം ചെയ്യുകയും, ഒരു മാസത്തിനുള്ളില് നടത്തിയ തുടര്ച്ചയായ ശസ്ത്രക്രിയകളിലൂടെ അസ്ഥി വിജയകരമായി പുനര്നിര്മ്മിച്ച് കൈയുടെ സ്ഥിരത വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു വര്ഷത്തോളം നീണ്ട കൃത്യമായ പരിചരണത്തിന് ശേഷം രോഗിയുടെ അസ്ഥികള് പൂര്ണ്ണമായി കൂടിച്ചേരുകയും യാതൊരു വേദനയുമില്ലാതെ കൈമുട്ടിന്റെ ചലനശേഷി 80 ശതമാനത്തിലധികം തിരികെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
കടുത്ത വെല്ലുവിളികള് നിറഞ്ഞ ട്രോമ കേസുകള് വിജയകരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില് കിംഗ് സഊദ് മെഡിക്കല് സിറ്റിയുടെ മികച്ച മെഡിക്കല് വൈദഗ്ധ്യമാണ് ഈ വിജയത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. സമീപകാലത്തായി നിരവധി മെഡിക്കല് നേട്ടങ്ങളാണ് ഈ സ്ഥാപനം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ജൂണില്, ബയോട്രോണിക്കിന്റെ അത്യാധുനിക കാര്ഡിയാക് പേസിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് സഊദി അറേബ്യയിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴില് ആദ്യമായി ‘ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടില് ബ്രാഞ്ച് ഏരിയ പേസിംഗ്’ പേസ്മേക്കര് ഇംപ്ലാന്റേഷന് വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കിയ ആശുപത്രിയായി കെ.എസ്.എം.സി മാറിയിരുന്നു. ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താന് സഹായിക്കുന്ന നൂതനമായ സാങ്കേതികവിദ്യയാണിത്.
1956-ല് സ്ഥാപിതമായ കിംഗ് സഊദ് മെഡിക്കല് സിറ്റി (ശുമൈസി ഹോസ്പിറ്റല്) സഊദി അറേബ്യയിലെ മുന്നിര പബ്ലിക് ടെര്ഷ്യറി കെയര് സ്ഥാപനങ്ങളില് ഒന്നും ലെവല് 1 ട്രോമ സെന്ററുമാണ്. ഏകദേശം 1,400 ബെഡ്ഡ് ശേഷിയുള്ള ഈ മെഡിക്കല് സിറ്റിയില് എണ്ണായിരത്തിലധികം ജീവനക്കാരാണ് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നത്.
Content Highlights: King Saud Medical City in Riyadh successfully reconstructed an 8-centimeter shattered arm bone for a 60-year-old road accident victim. A team of orthopedic specialists performed complex surgeries to restore the patient’s elbow mobility and stability. The procedure highlights KSMC’s advanced medical expertise in handling severe trauma cases.