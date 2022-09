കിംഗ് ഖാൻ മുഖമായ ബുർജീൽ ഹോൾഡിംഗ്സ് ക്യാമ്പയിന് ഉജ്ജ്വല തുടക്കം

ദുബൈ | ബുർജ് ഖലീഫയിൽ പ്രത്യേക ദൃശ്യ വിരുന്നൊരുക്കി ഷാരൂഖ് ഖാൻ മുഖ്യ ആകർഷണമായ ബുർജീൽ ഹോൾഡിംഗ്സിന്റെ ബ്രാൻഡ് ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമായി. ലോകത്തെ എറ്റവും വലിയ സ്‌ക്രീനിൽ സൂപ്പർ താരം പറഞ്ഞത്, മലയാളി ഡോക്ടർ ഷംഷീർ വയലിൽ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടു കൊണ്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് രചിച്ച വിജയഗാഥ. കിംഗ് ഖാന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ എല്ലാ വർഷവും ബുർജ് ഖലീഫയിൽ ദൃശ്യവിരുന്നൊരുക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വർഷത്തെ പിറന്നാളിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് താരത്തിന്റെ വീഡിയോ തെളിഞ്ഞത്.

‘നിങ്ങളുടെ പരിചരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്‌’ (we are committed to your care) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രചാരണം അബുദബി കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിജയഗാഥ കൂടി പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യ സേവന രംഗത്ത് സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യം ഉയർത്തിപിടിച്ചാണ്‌ ബുർജീൽ ഹോൾഡിങ്‌സ് പുതിയ പ്രചാരണ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി 8.20നായിരുന്നു പ്രദർശനം.