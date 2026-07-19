Kerala
ലോകകപ്പ് ഫൈനല്; കേരള സര്വകലാശാല നാളെ നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകള് മാറ്റിവെച്ചു
പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം | ലോകകപ്പ് ഫൈനല് മത്സരം പ്രമാണിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിറകെ കേരള സര്വകലാശാല നാളെ നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകള് മാറ്റിവെച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു
ലോകകപ്പ് ഫൈനല് മത്സരം നടക്കുന്നതിനാല് സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുഴുവന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പ്രഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി ബാധകമാണ്.ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോള് ഫൈനല് മത്സരം നാളെ പുലര്ച്ചെ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അവധി നല്കുന്നത്. എന്നാല് മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകള്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും സര്ക്കാര് അറിയിച്ചിരുന്നു
Content Highlights: Kerala University postponed all exams scheduled for tomorrow following the state government’s holiday declaration. The holiday applies to educational institutions including professional colleges due to the World Cup final. Officials stated that the revised exam dates will be announced later.