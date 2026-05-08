Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് വേനല് മഴ തുടരും; ഇന്ന് നാല് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട്
തിരുവനന്തപുരം|സംസ്ഥാനത്ത് വേനല് മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്. നാല് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കണ്ണൂര് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
നാളെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം 11 വരെ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40-50 വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
The India Meteorological Department has issued a yellow alert for several districts in Kerala as summer rains are expected to persist. Specific alerts have been placed on Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, and Kannur, with warnings of lightning and winds reaching speeds of up to 50 kmph. These conditions are forecast to continue until May 11, potentially affecting various parts of the state including Alappuzha, Idukki, and Kozhikode.