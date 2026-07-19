Connect with us

From the print

കേരള മുസ്്ലിം ജമാഅത്ത്: വൈവിധ്യമാർന്ന പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ദക്ഷിണ കേരള ലീഡേഴ്‌സ് കമ്മ്യൂൺ

ആഗസ്റ്റ് 15,16 തീയതികളിൽ സമസ്തയുടെയും കീഴ്ഘടകങ്ങളുടെയും സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ സോൺതലങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തും.

Published

Jul 19, 2026 5:00 am |

Last Updated

Jul 19, 2026 12:33 am

കായംകുളം | സമസ്ത സെന്റിനറിയുടെ ഭാഗമായി ദക്ഷിണ കേരളത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരള മുസ്്ലിം ജമാഅത്ത് ദക്ഷിണ കേരള ലീഡേഴ്‌സ് കമ്മ്യൂൺ. ആഗസ്റ്റ് 15,16 തീയതികളിൽ സമസ്തയുടെയും കീഴ്ഘടകങ്ങളുടെയും സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ സോൺതലങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തും. അനുബന്ധമായി സ്വാതന്ത്ര്യദിന സംഗമവും മീലാദ് മീറ്റും സംഘടിപ്പിക്കും. സെപ്തംബറിൽ സോൺ, ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ പണ്ഡിത സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കും. ഒക്ടോബറിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത നൂറ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആദർശ സമ്മേളനം നടത്തും.
കായംകുളം മജ്‌ലിസിൽ നടന്ന നേതൃസംഗമം രാഷ്ട്രീയ പാഠം, സമസ്ത സെന്റിനറി കർമ പദ്ധതി, സിറാജ്, മീലാദ് ക്യാമ്പയിനുകൾ തുടങ്ങിയവ പഠന വിധേയമാക്കി. സമസ്ത കേന്ദ്ര മുശാവറ അംഗം എ ത്വാഹാ മുസ്്ലിയാർ കമ്മ്യൂൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ വി എച്ച് അലി ദാരിമി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായ വണ്ടൂർ അബ്ദുർറഹ്്മാൻ ഫൈസി, സി പി സൈതലവി, മാളിയേക്കൽ സുലൈമാൻ സഖാഫി, എം കെ ഹാമിദ്, മുഹമ്മദ് പറവൂർ, സയ്യിദ് അബ്ദുന്നാസർ, അബ്ദുർറശീദ് കരുമാടി വിവിധ സെഷനുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ നിന്നായി മുന്നൂറോളം സാരഥികൾ സംബന്ധിച്ചു.

ഉത്തര മേഖലാ കമ്മ്യൂൺ ഇന്ന് തിരൂർ വാഗൺ ട്രാജഡി സ്മാരക ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കും. തൃശൂർ മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലെ എഴുനൂറോളം നേതാക്കൾ സംബന്ധിക്കും. സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മാരായമംഗലം അബ്ദുർറഹ്്മാൻ ഫൈസി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. എൻ അലി അബ്ദുല്ല, സയ്യിദ് ത്വാഹാ തങ്ങൾ, കൂറ്റമ്പാറ അബ്ദുർറഹ്്മാൻ ദാരിമി, മുസ്ത്വഫ കോഡൂർ, ജി അബൂബക്കർ, അബൂബക്കർ പടിക്കൽ വിഷയാവതരണം നടത്തും.

Content Highlights: The Kerala Muslim Jamaat South Kerala leaders commune announced diverse programs as part of the Samasta centenary. State leaders will tour zone levels on August 15 and 16, conducting Independence Day meets. Scholar conferences and ideological meets will follow across various districts through October.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ലോകകപ്പ് ഫൈനല്‍; തിങ്കളാഴ്ച സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് അവധി നല്‍കണമെന്ന് വി ശിവന്‍കുട്ടി

Saudi Arabia

സഊദിയില്‍ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വേനല്‍ക്കാലം ആരംഭിച്ചു

Kerala

വന്യജീവികള്‍ ജനവാസ മേഖലയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയാനായി പ്രഖ്യാപിച്ച 10 മിഷനുകള്‍ ഉടന്‍ നടപ്പിലാക്കണം : മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍

National

ഡോക്ടര്‍മാരെ മര്‍ദ്ദിച്ച ശിവസേനാ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അംഗം വീണ്ടും ജയിലിലേക്ക്; കോടതി ജാമ്യം റദ്ദാക്കി

National

ഗുജറാത്തില്‍ അനധികൃത പടക്കനിര്‍മാണ ശാലയില്‍ പൊട്ടിത്തെറി; എട്ട് മരണം, ഒന്‍പത് പേര്‍ക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

Kerala

ഫയര്‍ഫോഴ്സ് വാഹനം നിയന്ത്രണംവിട്ട് മറിഞ്ഞ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മരിച്ചു

Kerala

പവര്‍കട്ടിനിടെ മെഴുകുതിരിയില്‍ നിന്നും പൊള്ളലേറ്റ സ്ത്രീ മരിച്ചു