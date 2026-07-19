Kerala
കെ എസ് ആര് ടി സി ബസ് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രത്തില് ഇടിച്ചു; 15 പേര്ക്ക് പരുക്ക്
തിരുവല്ലയില് നിന്ന് സുല്ത്താന് ബത്തേരിയിലേക്ക് പോയ ബസാണ് അപകടത്തില് പെട്ടത്.
ആലപ്പുഴ | ചേര്ത്തലയില് കെ എസ് ആര് ടി സി ബസ് അപകടത്തില് പെട്ടു. ബസ് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രത്തില് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.
അപകടത്തില് ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും ഉള്പ്പെടെ 15 പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു.
തിരുവല്ലയില് നിന്ന് സുല്ത്താന് ബത്തേരിയിലേക്ക് പോയ ബസാണ് അപകടത്തില് പെട്ടത്.
Content Highlights:
A KSRTC bus collided with a JCB excavator leading to an accident that left fifteen passengers injured. The mishap caused brief traffic disruptions on the route before emergency teams cleared the area. All the injured individuals were promptly rushed to a nearby hospital for medical treatment.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
UAE
വ്യാജ വാര്ത്ത: അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച് യു എ ഇ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന്
Kerala
ഓടങ്ങള് ഒരുങ്ങി; ആറന്മുള വള്ളസദ്യക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം
Kerala
വിഷം അകത്തുചെന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പിതാവും മകളും മരിച്ചു
UAE
ഇ20 ഹൈവേ അഞ്ച് വരിപ്പാതയാക്കി വികസിപ്പിക്കുന്നു; നാല് പുതിയ പാലങ്ങളും നിര്മിക്കും
Kerala
കെ എസ് ആര് ടി സി ബസ് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രത്തില് ഇടിച്ചു; 15 പേര്ക്ക് പരുക്ക്
National
കനത്ത മഴ; ജമ്മു കശ്മീരിലും ഹിമാചലിലും മിന്നല് പ്രളയം; മണ്ണിടിച്ചില്
Kerala