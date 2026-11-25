Kerala
മാസപ്പടി കേസ്; പിണറായിക്കെതിരായ അന്വേഷണത്തിന് ഏര്പ്പെടുത്തിയ സ്റ്റേ വീണ്ടും നീട്ടി ഹൈക്കോടതി
ഡിസംബര് 15ന് ശേഷം ഇതേ ബെഞ്ച് വീണ്ടും കേസ് പരിഗണിക്കും
കൊച്ചി | സിഎംആര്എല്-എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക് ഇടപാട് കേസില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിന് നേരത്തെ ഏര്പ്പെടുത്തിയ സ്റ്റേ ഹൈക്കോടതി ദീര്ഘിപ്പിച്ചു. ഡിസംബര് 15 വരെയാണ് സ്റ്റേ നീട്ടിയത്. നേരത്തെയുള്ള സ്റ്റേ ഉത്തരവിന്റെ കാലാവധി അവസാനിരിക്കാനിരിക്കെയാണ് ജസ്റ്റിസ് ദേവന്രാമചന്ദ്രന് ഉള്പ്പെട്ട ബെഞ്ച് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ഡിസംബര് 15ന് ശേഷം ഇതേ ബെഞ്ച് വീണ്ടും കേസ് പരിഗണിക്കും.
മാസപ്പടി കേസില് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന സിംഗിള് ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തത്. എഫ്ഐആറിലെ തുടര്നടപടികള് തടഞ്ഞ ഡിവിഷന് ബെഞ്ച്, അന്വേഷണം നിര്ത്തിവെക്കാനും ഇടക്കാല ഉത്തരവിട്ടു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്, മകള് ടി. വീണ, ഭര്ത്താവും മുന് മന്ത്രിയുമായ പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് തുടങ്ങിയവര് സമര്പ്പിച്ച അപ്പീല് ഹരജി ഫയലില് സ്വീകരിച്ചായിരുന്നു കോടതി നടപടി
Content Highlights: The Kerala High Court extended the stay until December 15 on the probe against Pinarayi Vijayan in the CMRL Exalogic case. The division bench had previously stayed the single bench order to register an FIR based on an ED letter. Appeals by Pinarayi Vijayan, T Veena, and PA Mohammed Riyas remain pending.