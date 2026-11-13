Kerala
'മാപ്പപേക്ഷ നല്കിയാല് സസ്പെന്ഷന് പിന്വലിക്കാം'; കാലടി സര്വകലാശാലയുടെ തീരുമാനത്തെ വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
ഹരജി ഭേദഗതി ചെയ്ത് നല്കാനും വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് നിര്ദേശം
കൊച്ചി| കാലടി സര്വകലാശാലയിലെ വിദ്യാര്ഥികള്ക്കെതിരായ സസ്പെന്ഷന് നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റി. മാപ്പപേക്ഷ നല്കിയാല് സസ്പെന്ഷന് പിന്വലിക്കാമെന്ന സര്വകലാശാലയുടെ തീരുമാനം വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇക്കാര്യം കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തി ഹരജി ഭേദഗതി ചെയ്ത് നല്കാനും വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കി.
അതേസമയം, ഇന്ന് കാലടി സംസ്കൃത സര്വകലാശാലയിലെ സമരവേദിയിലെത്തിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് സര്വകലാശാല അധികൃതര്ക്കും സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനുമെതിരെ രൂക്ഷവിമര്ശനമുന്നയിച്ചു. സര്വകലാശാലയിലെ 16 വിദ്യാര്ഥികളെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത നടപടി ആര്എസ്എസിന്റെ ഉറ്റതോഴിയായ വൈസ് ചാന്സലറും മുന് ഗവര്ണറും ചേര്ന്നുണ്ടാക്കിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പിണറായി ആരോപിച്ചു. വിദ്യാര്ഥികളെ ഒതുക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന സര്ക്കാര് നിലപാടിനെതിരെ ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ഉയരണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Content Highlights: The Kerala High Court adjourned a plea challenging the suspension of students at Kalady Sanskrit University to Monday, advising them to amend the petition. Meanwhile, Opposition Leader Pinarayi Vijayan visited the protest site. He alleged the suspension of 16 students was a conspiracy involving the Vice Chancellor and former Governor.