Kerala
ബേപ്പൂരില് നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ ബോട്ട് ലക്ഷദ്വീപില് പിടിയില്
നവംബര് നാലിന് ബേപ്പൂരില് നിന്ന് പോയ ബോട്ട് ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപില് വെച്ചാണ് പിടിയിലായത്.
ബേപ്പൂര്| കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂരില് നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ ബോട്ട് ലക്ഷദ്വീപില് പിടിയില്. സമുദ്രാതിര്ത്തി ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ചാണ് ബോട്ട് പിടികൂടിയത്. നവംബര് നാലിന് ബേപ്പൂരില് നിന്ന് പോയ ബോട്ട് ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപില് വെച്ചാണ് പിടിയിലായത്.
ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി തൊഴിലാളികള് ബോട്ടില് തന്നെ കഴിയുന്നതായാണ് വിവരം. ചാലിയം സ്വദേശി ഷറഫുദ്ദീന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അല് ഫിലാഹി ഫൈബര് ബോട്ടാണ് പിടിയിലായത്.
Content Highlights: A fishing boat from Beypore owned by Chaliyam native Sharafudeen was detained near Anthrott Island in Lakshadweep for alleged maritime boundary violation. The boat, which set sail on November 4, was caught with workers stranded onboard for over a week. Authorities have initiated procedures regarding the incident.