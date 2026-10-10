Kerala
കളമശ്ശേരി പീഡനക്കേസ് അതിജീവിത ആരോഗ്യനില വീണ്ടെടുത്തുവരികയാണ്; കുറ്റക്കാരെ സര്ക്കാര് വെറുതെ വിടില്ല: മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ
അതിജീവിതയെ സന്ദര്ശിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ പ്രതികരണം
ആലപ്പുഴ | കളമശ്ശേരി പീഡനക്കേസിലെ അതിജീവിത ആരോഗ്യനില വീണ്ടെടുത്തുവരികയാണെന്നും മാനസികാഘാതത്തില് നിന്നും ആ പെണ്കുട്ടി ഇപ്പോഴും മോചിതയായിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു. തൊഴിലിന് എന്ന പേരില് വിളിച്ചുവരുത്തി വേട്ടയാടിയ കഴുകന്മാര് ആണ് പിന്നില്. കുറ്റക്കാരെ സര്ക്കാര് വെറുതെ വിടില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അതിജീവിതയെ സന്ദര്ശിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ പ്രതികരണം. തൂഫാന് ശക്തമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കര്ട്ടന് പിന്നില് ഇപ്പോഴും ചിലര് ലഹരിയുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. അവര്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു
അതേസമയം, കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ശ്രീരാജ് സ്പായുടെ മറവില് പെണ്കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് പതിവാക്കിയ ക്രിമിനലെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഏറെ നാളായി കുറ്റകൃത്യം നടന്നുവരികയായിരുന്നുവെന്ന് എസിപി ബിജോയ് ചന്ദ്രന് വ്യക്തമാക്കി. പാവപ്പെട്ട നിരവധി പെണ്കുട്ടികളെ പ്രതികള് കുടുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എസിപി പറഞ്ഞു
Content Highlights: The Kalamassery abuse case survivor is recovering from trauma, said Minister Bindu Krishna after visiting her. She assured strict action against the culprits operating under the guise of job offers. ACP Bijoy Chandran revealed the main accused, Sreeraj, ran a spa racket targeting young women.