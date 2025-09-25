Kerala
കെ ജെ ഷൈനിനെതിരായ അധിക്ഷേപ പ്രചാരണം; കെ എം ഷാജഹാന് അറസ്റ്റില്
ആക്കുളത്തെ വീട്ടില് നിന്നാണ് ഷാജഹാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
തിരുവനന്തപുരം | സി പി എം നേതാവ് കെ ജെ ഷൈനിനെതിരായ അധിക്ഷേപ പ്രചാരണത്തില് യുട്യൂബര് കെ എം ഷാജഹാന് അറസ്റ്റില്. തിരുവനന്തപുരം ആക്കുളത്തെ വീട്ടില് നിന്നാണ് ഷാജഹാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഷാജഹാനുമായി സൈബര് പോലീസ് കൊച്ചിയിലേക്കു പോകും. വൈദ്യപരിശോധനയടക്കമുള്ള നടപടികള് കൊച്ചിയിലാണ് നടക്കുക.
കേസില് ഷാജഹാനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. വിവാദ വീഡിയോ സൂക്ഷിച്ച മെമ്മറി കാര്ഡ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
