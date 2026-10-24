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ജിയോ ഐ പി ഒ; ഒരു കോടിയിലധികം അപേക്ഷകൾ, ചരിത്ര നേട്ടം

ആങ്കർ നിക്ഷേപകരെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മൊത്തം ഡിമാൻഡ് 6.5 ലക്ഷം കോടി രൂപ കവിഞ്ഞു.

Published

Oct 24, 2026 1:00 pm |

Last Updated

Oct 24, 2026 1:00 pm

മുംബൈ | ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോംസ് ഐ പി ഒ പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ചുകൊണ്ട് വൻ വിജയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ലഭ്യമായ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ പ്രകാരം 18 മടങ്ങ് ഓവർസബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആങ്കർ നിക്ഷേപകരെ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ തന്നെ 4 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികം ഡിമാൻഡ് ലഭിച്ചു.

ആങ്കർ നിക്ഷേപകരെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മൊത്തം ഡിമാൻഡ് 6.5 ലക്ഷം കോടി രൂപ കവിഞ്ഞു. ആകെ ലഭിച്ച അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം 1.35 കോടി കടന്നു. ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോംസിന്റെ പ്രാരംഭ ഓഹരി വില്‍പ്പന ഔദ്യോഗികമായി റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ബിഡ്ഡിംഗ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 1 കോടി അപേക്ഷകൾ എന്ന ചരിത്രപരമായ ആഗോള നാഴികക്കല്ലാണ് ഇത് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുഓഫറിംഗ് ഇവന്റിൽ റീട്ടെയിൽ, സ്ഥാപന നിക്ഷേപകരുടെ വലിയ പങ്കാളിത്തമാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

 

Content Highlights: Jio Platforms IPO made history by getting oversubscribed 18 times with overall demand crossing Rs 6.5 lakh crore including anchor investors. Total applications surpassed 1.35 crore, setting a global milestone. The offering saw massive participation from both retail and institutional investors.

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