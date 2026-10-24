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TODAY'S GOLD RATE|സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വിലയില് നേരിയ വര്ധന
22 കാരറ്റ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന് 20 രൂപയും പവന് 80 രൂപയുമാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത്.
കൊച്ചി|സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് നേരിയ വര്ധന. 22 കാരറ്റ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന് 20 രൂപയും പവന് 80 രൂപയുമാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത്(Today’s Gold Rate). ഇതോടെ സ്വര്ണം ഗ്രാമിന് 13,070 രൂപയും പവന് 1,04,560 രൂപയുമായി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് സ്വര്ണത്തിന് 2640 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞിരുന്നത്.
അന്താരാഷ്ട്ര സ്വര്ണ വിലയിലെ കയറ്റിറക്കങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണ വിലയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. നിലവില് വെള്ളി ഗ്രാമിന് 20 രൂപയിലും 10 ഗ്രാമിന് 2,200 രൂപയും എന്ന കണക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ശ്രദ്ധിക്കുക: സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ഇടിവിന് ശേഷം സ്വര്ണവിലയില് ഇപ്പോള് നേരിയ തിരിച്ചുകയറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങള് കാരണം gold price today നിരീക്ഷിക്കുന്നവര് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക അത്യാഹിത ഘട്ടങ്ങളില് മാത്രമായി loan against gold തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇത്തരം സന്ദര്ഭങ്ങളില് വിപണിയിലെ gold price analysis കൃത്യമായി വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം gold loan apply ചെയ്യാന് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാത്തപക്ഷം വലിയ തിരിച്ചടികള്ക്ക് കാരണമായേക്കാം.
Content Highlights: Kerala gold price witnessed a slight increase today, with 22-carat gold going up by Rs 80 per sovereign. The current market rate is Rs 1,04,560 per sovereign. Meanwhile, silver prices remain unchanged across the state.