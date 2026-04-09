Kozhikode
ജാമിഅതുൽ ഹിന്ദ്; സ്ഥാപന മേധാവികളുടെ സംഗമം നാളെ
രാവിലെ 6.30 മുതൽ ഓൺലൈനിലാണ് സംഗമം നടക്കുന്നത്.
കോഴിക്കോട്|ജാമിഅതുൽ ഹിന്ദ് അൽ ഇസ്ലാമിയ്യയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രിൻസിപ്പാൾ, മാനേജർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപന മേധാവികളുടെ സംഗമം നാളെ നടക്കും. രാവിലെ 6.30 മുതൽ ഓൺലൈനിലാണ് സംഗമം നടക്കുന്നത്. ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപന മേധാവികൾ നിർബന്ധമായും സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പ്രോ ചാൻസിലർ വണ്ടൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി വാർത്താകുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
ഏകജാലകം (ജെ സാറ്റ്) വഴിയുള്ള പ്രവേശനം, മാനേജ്മെൻ്റ് ക്വാട്ടയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ, പുതിയ ക്രെഡിറ്റ് സംവിധാനം പ്രകാരമുള്ള പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് സംഗമം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.
Latest
International
ഇറാനെതിരെ ഭീഷണികൾ തുടരുന്നതിനിടയിലും ഒരു വെടിനിർത്തലിനായി ട്രംപ് ദാഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ
Kerala
മെട്രോ തൂണുകള്ക്കരികിലെ റോഡിലെ നിരപ്പ് വ്യത്യാസം അപകട ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്; അടിയന്തര പരിഹാരം വേണം;ഹൈക്കോടതി
National
ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ 15 ലക്ഷം ആരാധകർ, ആഡംബര ജീവിതം; ഇന്ത്യയിലെ കൊടുംക്രിമിനൽ ഒടുവിൽ ദുബൈയിൽ പിടിയിൽ
International
ഹിസ്ബുല്ല തലവൻ നഈം ഖാസിമിൻ്റെ അനന്തരവൻ വ്യേമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇസ്റാഈൽ സൈന്യം
Kerala
കേരളത്തിൽ ഭരണമാറ്റം വേണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങൾ: കാതോലിക്കാ ബാവ
Kerala
പേരാമ്പ്രയില് സിപിഎം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരും വോട്ടറെ മര്ദിച്ചെന്ന് പരാതി
Kerala