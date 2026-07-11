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കാറിന് സീറ്റ് കവർ ഇടുന്നത് തീപിടിത്തത്തിന് ഇടയാക്കുമോ? സീറ്റ് കവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം
വിപണിയിൽ കാണുന്ന കണ്ണിൽക്കണ്ട സീറ്റ് കവറുകളെല്ലാം വാങ്ങി കാറിലിടുന്നത് അത്ര സുരക്ഷിതമല്ല
പുതിയൊരു കാർ വാങ്ങിയാലുടൻ ഭൂരിഭാഗം പേരും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്തായിരിക്കും? ഒട്ടും ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല, ഭംഗിയുള്ളൊരു സീറ്റ് കവർ ഇടുക എന്നത് തന്നെ. വണ്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒറിജിനൽ സീറ്റുകൾ അഴുക്കാകാതിരിക്കാനും വണ്ടിയുടെ ഉൾഭാഗത്തിന് കൂടുതൽ ആഡംബര ലുക്ക് നൽകാനുമാണ് നമ്മളിൽ പലരും സീറ്റ് കവറുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, കാറിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ അലങ്കാരം കാറിലുള്ളവരുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന വലിയൊരു സുരക്ഷാപ്രശ്നമായി മാറാമെന്ന് എത്രപേർക്കറിയാം?
അതെ, വിപണിയിൽ കാണുന്ന കണ്ണിൽക്കണ്ട സീറ്റ് കവറുകളെല്ലാം വാങ്ങി കാറിലിടുന്നത് അത്ര സുരക്ഷിതമല്ല. കാറുകൾക്ക് സീറ്റ് കവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം
തീപിടുത്ത പ്രതിരോധശേഷി (FMVSS 302) നഷ്ടപ്പെടുന്നു
കാറുകളുടെ ഒറിജിനൽ സീറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളായ FMVSS 302 (Federal Motor Vehicle Safety Standard 302) പോലുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ പാലിച്ചാണ്. കാറിനുള്ളിൽ അഥവാ ഒരു തീപ്പൊരിയോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഉണ്ടായാൽ, സീറ്റുകളിലേക്ക് തീ പടരാതിരിക്കാനും (Flame-retardant) തീയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.
എന്നാൽ വിപണിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന വിലകുറഞ്ഞ റെക്സിൻ, ഫോം, പോളിസ്റ്റർ സീറ്റ് കവറുകൾക്ക് ഇത്തരം സുരക്ഷാ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടാകാറില്ല. ഇവ പെട്ടെന്ന് തീപിടിക്കുന്നവയാണ്. ഒരു അപകടമുണ്ടായാൽ ഒറിജിനൽ സീറ്റിന്റെ അഗ്നിപ്രതിരോധ ശേഷിയെ ഈ കവറുകൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും തീ വേഗത്തിൽ ക്യാബിനിലേക്ക് പടരാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യും.
സൈഡ് എയർബാഗുകളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുന്നു
ആധുനിക കാറുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളിൽ ഒന്നാണ് മുൻസീറ്റുകളുടെ വശങ്ങളിലായി നൽകിയിരിക്കുന്ന സൈഡ് എയർബാഗുകൾ. അപകടമുണ്ടാകുന്ന നിമിഷത്തിൽ സീറ്റിന്റെ തയ്യലുകൾ പൊട്ടിച്ചാണ് ഈ എയർബാഗുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്.
നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് സാധാരണ സീറ്റ് കവറുകൾ വാങ്ങി ഇടുമ്പോൾ ഈ എയർബാഗ് വരുന്ന ഭാഗം പൂർണ്ണമായി മൂടിപ്പോകുന്നു. കവറുകളുടെ ശക്തമായ തയ്യൽ കാരണം അപകടസമയത്ത് എയർബാഗ് കൃത്യസമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ദിശയിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് യാത്രക്കാർക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കേൽക്കാൻ കാരണമാകുകയോ ചെയ്യാം.
വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകളിലെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്
ഇപ്പോഴത്തെ പല പുതിയ കാറുകളിലും ഹീറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ (സീറ്റിൽ നിന്നും തണുത്ത വായു വരുന്ന സംവിധാനം) ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതിനു മുകളിൽ വായുസഞ്ചാരം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കട്ടിയുള്ള ലെതർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്സിൻ കവറുകൾ ഇടുമ്പോൾ സീറ്റിനുള്ളിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ അമിതമായി ചൂടാകാനും (Overheating), ഇത് അപൂർവ്വമായി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലുള്ള അപകടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
സീറ്റ് കവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
- എയർബാഗ് കോംപാറ്റിബിൾ കവറുകൾ മാത്രം: നിങ്ങളുടെ കാറിൽ സൈഡ് എയർബാഗുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, “Airbag Compatible” എന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ സീറ്റ് കവറുകൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇത്തരം കവറുകളിൽ എയർബാഗ് വിന്യസിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് വളരെ നേർത്ത, പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന തയ്യലുകളായിരിക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ടാവുക.
- ഒറിജിനൽ ആക്സസറികൾ (OEM) തിരഞ്ഞെടുക്കുക: സാധ്യമെങ്കിൽ കാർ കമ്പനികൾ തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കുന്ന ജെന്യൂവിൻ സീറ്റ് കവറുകൾ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവ കാറിന്റെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നവയാണ്.
- ഗുണനിലവാരമുള്ള മെറ്റീരിയൽ: തീപിടുത്തത്തെ ചെറുക്കുന്ന ഫയർ-റെസിസ്റ്റന്റ് ഗുണങ്ങളുള്ള നല്ലയിനം ഫാബ്രിക്കുകളോ ഒറിജിനൽ ലെതറോ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വിലകുറഞ്ഞ ചൈനീസ് റെക്സിൻ കവറുകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക.
- കൃത്യമായ ഫിറ്റിംഗ്: സീറ്റിൽ ലൂസ് ആയി കിടക്കുന്ന കവറുകൾ ഡ്രൈവിംഗിനിടയിൽ സീറ്റിൽ നിന്നും വഴുതിപ്പോകാനും ഡ്രൈവറുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനും കാരണമാകും. അതിനാൽ കൃത്യമായ അളവിലുള്ളവ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, കാറിന്റെ ഒറിജിനൽ ഫാബ്രിക് സീറ്റുകൾ അതേപടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം. അഴുക്കാകുന്നത് തടയാൻ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നല്ലൊരു ഡ്രൈ ക്ലീനിംഗ് ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയാൽ മതിയാകും. അഥവാ സീറ്റ് കവർ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഭംഗിക്ക് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷയ്ക്ക് കൂടിയായിരിക്കണം മുൻഗണന നൽകേണ്ടത്.
Content highlights
Using low-quality aftermarket seat covers can compromise a vehicle’s safety by neutralizing the original seats’ FMVSS 302 fire-retardant capabilities. Crucially, standard covers can block or misdirect side airbags integrated into the seats, posing a severe risk to passengers during an accident. Experts recommend keeping the original fabric seats or explicitly choosing certified airbag-compatible and fire-resistant covers to maintain vehicle safety standards.