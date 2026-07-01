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സെന്സെക്സ് 630 പോയിന്റിലധികം ഉയര്ന്നു; നിഫ്റ്റി 24,000 തിരിച്ചുപിടിച്ചു
മിഡ്ക്യാപ് 100, നിഫ്റ്റി സ്മോള് ക്യാപ് 100 സൂചികകള് ഏകദേശം 0.2 ശതമാനം വീതം ഉയര്ന്നു.
മുംബൈ| ഓഹരി വിപണിയില് ഇന്ന് നേട്ടം. ബിഎസ്ഇ സെന്സെക്സ് 630 പോയിന്റിലധികം ഉയര്ന്ന് 77,110.08 എന്ന ഉയര്ന്ന നിലയിലെത്തി. എന്എസ്ഇ നിഫ്റ്റി 50 സൂചികയിലധികം ഉയര്ന്ന് 24,000 എന്ന മാര്ക്ക് തിരിച്ചുപിടിച്ചു. നിഫ്റ്റി മിഡ്ക്യാപ് 100, നിഫ്റ്റി സ്മോള്ക്യാപ് 100 സൂചികകള് ഓരോന്നും 0.2 ശതമാനം വീതം ഉയര്ന്നു.
മീഡിയ, റിയല്റ്റി, എഫ്എംസിജി ഓഹരികള് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു, അതേസമയം ഐടി, മെറ്റല്, ഫാര്മ ഓഹരികള് താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തിയത്. നിഫ്റ്റി 50 ഓഹരികളില് എറ്റേണല്, നെസ്ലെ ഇന്ത്യ, ഏഷ്യന് പെയിന്റ്സ്, അദാനി പോര്ട്ട്സ്, അദാനി എന്റര്പ്രൈസസ് എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്. ടെക് മഹീന്ദ്ര, എച്ച്സിഎല്ടെക്, ഹിന്ഡാല്കോ ഇന്ഡസ്ട്രീസ്, ലാര്സന് ആന്ഡ് ട്യൂബ്രോ, ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസ് എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് നഷ്ടം നേരിട്ടത്.
എന്എസ്ഇയില് വ്യാപാരം നടന്ന 3,263 ഓഹരികളില് 1,937 എണ്ണം മുന്നേറി. 1,230 ഓഹരികള് ഇടിഞ്ഞു. 96 എണ്ണം മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്ന്നു. 110 ഓഹരികള് 52 ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിലയിലെത്തി. 45 ഓഹരികള് 52 ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തി. 88 ഓഹരികള് അപ്പര് സര്ക്യൂട്ടിലും 65 എണ്ണം ലോവര് സര്ക്യൂട്ടിലും എത്തി.
Content Highlights:
The Indian share market witnessed significant gains today as the BSE Sensex jumped over 630 points to hit 77,110.08. The NSE Nifty 50 also reclaimed its crucial 24,000 mark. Media, realty, and FMCG sectors performed well, while IT and metal shares faced losses.