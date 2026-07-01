വെനസ്വേലയിൽ മരിച്ച ഇന്ത്യൻ നാവികന്റെ മൃതദേഹത്തിൽ ഹൃദയവും തലച്ചോറും ഉൾപ്പെടെ ആന്തരികാവയവങ്ങൾ ഇല്ല; അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം

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വെനസ്വേലയിൽ മരിച്ച ഇന്ത്യൻ നാവികന്റെ മൃതദേഹത്തിൽ ഹൃദയവും തലച്ചോറും ഉൾപ്പെടെ ആന്തരികാവയവങ്ങൾ ഇല്ല; അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം
കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ വീണ്ടും നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി | വെനസ്വേലയിൽ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവികന്റെ മൃതദേഹം ജന്മനാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചപ്പോൾ ഹൃദയവും ശ്വാസകോശവും തലച്ചോറും അടക്കമുള്ള പ്രധാന ആന്തരികാവയവങ്ങൾ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ദേവരിയ സ്വദേശിയായ 33 കാരൻ രാകേഷ് ചൗഹാന്റെ മരണത്തിലാണ് ദുരൂഹതയേറുന്നത്. വെനസ്വേലൻ അധികൃതരിൽ നിന്നുള്ള പോസ്റ്റ്മോർട്ടം (Postmortem) റിപ്പോർട്ടോ മറ്റ് വിവരങ്ങളോ ഇല്ലാതെയാണ് മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചതെന്ന് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സീഫെയറേഴ്സ് യൂണിയൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (Federation of Seafarers’ Unions of India) വ്യക്തമാക്കി.
കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ വീണ്ടും നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ശരീരത്തിൽ ഒരു അവയവം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. തലച്ചോറ്, ഹൃദയം, ഇരു ശ്വാസകോശങ്ങൾ, കരൾ, വൃക്കകൾ, പ്ലീഹ, ആമാശയം, കുടലുകൾ, തൈറോയ്ഡ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു. കഴുത്ത് മുതൽ അടിവയർ വരെ 22 തയ്യലുകളും ഒരു ചെവി മുതൽ മറു ചെവി വരെ തലയ്ക്ക് പിന്നിലായി 21 തയ്യലുകളും മൃതദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയവങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ മരണകാരണം നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം മൃതദേഹം ഡീപ്പ് ഫ്രീസറിൽ (Deep freeze) സൂക്ഷിച്ചതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മർച്ചന്റ് നേവി (Merchant Navy) കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരനായി 2025 നവംബറിലാണ് രാകേഷ് ചൗഹാൻ വെനസ്വേലയിലേക്ക് പോയത്. എക്സ്ഫിനിറ്റി (Xfinity) എന്ന കമ്പനിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കപ്പലിലേക്ക് അയച്ചത്. കപ്പലിൽ വെച്ച് വീണ് പരിക്കേറ്റെന്നും ചികിത്സയിലാണെന്നും പിന്നീട് മരണം സംഭവിച്ചെന്നും കമ്പനി അധികൃതർ ഫോണിലൂടെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വീഴ്ചയിലുണ്ടായ ഗുരുതര പരിക്കാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് കമ്പനി കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം മൃതദേഹം എത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ജൂൺ 4 നാണ് മൃതദേഹം ദേവരിയയിൽ എത്തിയത്.
വിദേശത്ത് ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളോട് കാണിക്കുന്ന സമീപനത്തിലും സുതാര്യതയിലും ഈ സംഭവം വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് നാവികരുടെ സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംഭവത്തിൽ പൂർണ്ണമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും വെനസ്വേലൻ അധികൃതരിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇടപെടണമെന്നും കുടുംബത്തിന് നീതിയും നഷ്ടപരിഹാരവും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു. സാധാരണയായി ആദ്യ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധനകൾക്കായി അവയവങ്ങൾ മാറ്റാറുണ്ടെങ്കിലും വെനസ്വേലൻ അധികൃതരോ കമ്പനിയോ മരണ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചോ അവയവങ്ങൾ മാറ്റിയതിനെക്കുറിച്ചോ കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകാത്തതാണ് ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്.
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The body of 33-year-old Indian seafarer Rakesh Chauhan, who allegedly died in Venezuela, was repatriated to his hometown in Uttar Pradesh without an official autopsy report. A subsequent re-autopsy conducted in India revealed that all his major internal organs, including the brain, heart, and lungs, were completely missing. The Federation of Seafarers’ Unions of India and the deceased’s family have demanded a thorough investigation and intervention by the Indian Embassy.