8th Pay Commission FAQs | കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ചോദിക്കുന്ന പത്ത് സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

Editors Pick
8th Pay Commission FAQs | കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ചോദിക്കുന്ന പത്ത് സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും
2025 നവംബർ 3 നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത്. കമ്മീഷൻ കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ ഇനി ഏകദേശം 10 മാസം കൂടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്.
എട്ടാം കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മീഷൻ (8th Pay Commission) ചർച്ചകൾ 2026 ജൂലൈ മാസത്തോടെ നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ശമ്പള പരിഷ്കരണം, ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ (Fitment Factor), പെൻഷൻ പുതുക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ (FAQs) കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.
2025 നവംബർ 3 നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത്. കമ്മീഷൻ കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ ഇനി ഏകദേശം 10 മാസം കൂടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഇതിനോടകം എട്ടു മാസത്തെ കാലാവധി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന പത്ത് പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളും താഴെ നൽകുന്നു.
1. എപ്പോഴാണ് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത്?
ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ 2025 നവംബർ 3 നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എട്ടാം കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത്. ജീവനക്കാർ, സംഘടനകൾ, യൂണിയനുകൾ, പെൻഷൻകാർ, സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
2. എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്?
ചെയർപേഴ്സൺ ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന പ്രകാശ് ദേശായി ആണ് കമ്മീഷന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. പ്രൊഫസർ പുലക് ഘോഷ് (പാർട്ട് ടൈം അംഗം), പങ്കജ് ജെയിൻ (മെമ്പർ സെക്രട്ടറി) എന്നിവരാണ് കമ്മീഷനിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ.
3. 2026 ജൂലൈ മാസത്തിലെ കമ്മീഷന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്?
കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായശേഖരണം, ചർച്ചകൾ, തെളിവെടുപ്പ് എന്നിവയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ്. ശുപാർശകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി രാജ്യത്തുടനീളം ജീവനക്കാരുടെ യൂണിയനുകളുമായും മന്ത്രാലയങ്ങളുമായും മറ്റ് പങ്കാളികളുമായും കമ്മീഷൻ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തിവരുന്നു.
4. 2026 ജൂലൈ മാസത്തിലെ പ്രധാന തീയതികൾ ഏതെല്ലാമാണ്?
കൂടിക്കാഴ്ചകളുടെ ഭാഗമായി കമ്മീഷൻ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 2026 ജൂലൈ 6, 7 തീയതികളിൽ ഭുവനേശ്വറിലും ജൂലൈ 9, 10 തീയതികളിൽ കൊൽക്കത്തയിലും കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കമ്മീഷന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.
5. ജീവനക്കാർക്ക് ഇനിയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ?
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ മെമ്മോറാണ്ടത്തിലേക്കുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ആദ്യം 2026 മെയ് 31 ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് പിന്നീട് 2026 ജൂൺ 15 വരെ നീട്ടി നൽകിയിരുന്നു. നിലവിൽ ലഭിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമ്മീഷൻ വിലയിരുത്തുകയാണ്.
6. എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ വഴി ശമ്പളം വർദ്ധിക്കുമോ?
ശമ്പള പരിഷ്കരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ശമ്പള വർദ്ധനവും ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടറിലെ മാറ്റങ്ങളും കമ്മീഷന്റെ അന്തിമ ശുപാർശകളെയും ശമ്പള ഘടനയിലെയും അലവൻസുകളിലെയും തീരുമാനങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
Also Read8th Pay Commission | അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിലും HRA യിലും വരാനിരിക്കുന്ന വർധനവ് എത്ര? കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ… 7. എന്താണ് ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ, ഇതിൽ തീരുമാനമായോ?
പുതിയ ശമ്പള ഘടനയിലേക്ക് അടിസ്ഥാന ശമ്പളം മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗുണകമാണ് ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ 2.57 എന്ന ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടറും ആറാം കമ്മീഷൻ 1.86 ഉം ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ഇതുവരെ അന്തിമമാക്കിയിട്ടില്ല.
Also Read8th Pay Commission | അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 18,000 രൂപയിൽ നിന്നും 37,800 രൂപയായി വർദ്ധിക്കും? നോക്കാം ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ 8. പെൻഷൻകാർക്കും എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുമോ?
അതെ, പെൻഷൻ പരിഷ്കരണവും കമ്മീഷന്റെ പരിഗണനയിലുള്ള കാര്യമാണ്. പെൻഷൻ രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങൾ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്ന കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും.
9. അന്തിമ ശുപാർശകൾ എപ്പോഴാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക?
ക്യാബിനറ്റ് കുറിപ്പ് അനുസരിച്ച് കമ്മീഷന് 18 മാസത്തെ കാലാവധിയാണുള്ളത്. ചർച്ചകളെല്ലാം പൂർത്തിയായ ശേഷം 2027 പകുതിയോടെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
10. ആനുകൂല്യങ്ങൾ 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമോ?
പുതിയ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന്റെ റഫറൻസ് തീയതിയായി 2026 ജനുവരി 1 പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതും കുടിശ്ശിക നൽകുന്നതും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
ശമ്പള ഫോർമുലയിലോ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടറിലോ നിലവിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ല. ഭുവനേശ്വർ, കൊൽക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകൾ ഭാവിയിലെ ശമ്പള ഘടനയും പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കും.
Content highlights
The 8th Pay Commission entered a crucial phase in July 2026 with series of stakeholder meetings scheduled across India, including Bhubaneswar and Kolkata. Constituted in November 2025 with an 18-month tenure, the commission is currently analyzing inputs from various employee unions and government departments. Decisions regarding the exact fitment factor, salary formulas, and pension revisions remain tentative until the final report is submitted around mid-2027.