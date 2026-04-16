ലോക്സഭയിലെ അംഗസംഖ്യ 850 ആയി വർധിപ്പിക്കാൻ ബിൽ: ഖജനാവിന് വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
നിലവിലുള്ള അംഗസംഖ്യയിലേക്ക് 272 പുതിയ എം പിമാരെ ചേർക്കുന്നതിലൂടെ പാർലമെന്റിൽ മാത്രം പ്രതിവർഷം 1,171 കോടി രൂപയുടെ അധിക ചിലവ് വരും.
ന്യൂഡൽഹി | ലോക്സഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 850 ആയി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള പുതിയ ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. ബിൽ നിയമമായാൽ അത് രാജ്യത്തിന്റെ ഖജനാവിന് വൻ ബാധ്യതയാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. നിലവിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നത് പ്രതിദിന ചിലവുകളിൽ കോടികളുടെ വർധനവിന് കാരണമാകും.
പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു എം പിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രതിദിനം ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപയാണ് സർക്കാർ ചിലവഴിക്കുന്നത്. മറ്റ് ചില കണക്കുകൾ പ്രകാരം സഭാ നടപടികൾക്കായി ഓരോ മിനിറ്റിലും 2.5 ലക്ഷം രൂപ ചിലവാകുന്നുണ്ട്. അംഗസംഖ്യ 850 ആയി ഉയരുന്നതോടെ പ്രതിദിന ചിലവിൽ മാത്രം 3 കോടി രൂപയുടെ അധിക വർധനവുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. നിലവിൽ എം പിമാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന 1 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇതിന് പുറമെയാണ്.
1954 ലെ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ ശമ്പളം, അലവൻസുകൾ, പെൻഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു എം പി യുടെ നിലവിലെ ശമ്പളം പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇതിന് പുറമെ 25,000 രൂപ പെൻഷനും അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എം പിയാകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഓരോ വർഷത്തിനും 2000 രൂപ തോതിൽ അധിക പെൻഷനും ലഭിക്കും. അംഗങ്ങൾക്ക് താമസ സൗകര്യം, ട്രാൻസിറ്റ് താമസ സൗകര്യം, സൗജന്യ റെയിൽവേ ടിക്കറ്റുകൾ, സൗജന്യ ഫോൺ കണക്ഷൻ, സൗജന്യ വൈദ്യുതി, സൗജന്യ വെള്ളം തുടങ്ങിയ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾക്കും അർഹതയുണ്ട്. ഇത് സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് പ്രതിവർഷം 4.29 കോടി രൂപയുടെ ചിലവുണ്ടാക്കുന്നു.
ഈ വിഷയത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഒരു വിവരവുമില്ലെങ്കിലും നിലവിലുള്ള അംഗസംഖ്യയിലേക്ക് 272 പുതിയ എം പിമാരെ ചേർക്കുന്നതിലൂടെ പാർലമെന്റിൽ മാത്രം പ്രതിവർഷം 1,171 കോടി രൂപയുടെ അധിക ചിലവ് വരുമെന്ന് ഒരു കണക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുടെ വികാസവും 4,000 പുതിയ അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലും വഴി പ്രതിവർഷം 5,000 മുതൽ 8,000 കോടി രൂപയുടെ അധിക ചിലവ് ഉണ്ടാകാം.
അംഗസംഖ്യ കൂടുന്നതോടെ ലുറ്റിയൻസ് ഡൽഹിയിൽ ഇവർക്ക് താമസമൊരുക്കുന്നതും വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി മാറും. ലുറ്റിയൻസ് സോണിൽ ഏകദേശം 850 ബംഗ്ലാവുകളാണുള്ളത്. ഇവയിൽ ചിലത് എംബസികൾക്കും പൊതു സ്മാരകങ്ങൾക്കുമായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവ വിവിധ പൂളുകളിലായി സർക്കാരിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോക്സഭാ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള പൂൾ 2015 വരെ 517 ബംഗ്ലാവുകളായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ബാബ ഖരക് സിംഗ് മാർഗിൽ സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതിനുശേഷം 340 ഫ്ലാറ്റുകൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കിഡ്വായ് നഗറിലും മിന്റോ റോഡിലും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി ചില ടൈപ്പ് 6, 7, 8 വീടുകളുണ്ട്. ആവശ്യം വന്നാൽ അവ അനുവദിക്കാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നീക്കം.
പുതിയ മന്ദിരത്തിൽ ലോക്സഭയിൽ 880 മുതൽ 890 സീറ്റുകൾ വരെ ലഭ്യമാണെങ്കിലും 1,100 എം പിമാർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഇടമില്ല. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് 1927 ൽ നിർമ്മിച്ച സംവിധാൻ സദനിൽ 800 എം പിമാരെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിനായി പാർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ ഒരുപക്ഷേ അതേ സൗകര്യം ഉണ്ടായേക്കില്ല. ഫെഡറൽ അസന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കും വൈവിധ്യത്തിനും ഭീഷണിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഐ ഡി എഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും സി പി ഐ എം പോലുള്ള പാർട്ടികളും ഈ നീക്കത്തെ എതിർക്കുന്നുണ്ട്.
Summary
The proposal to increase Lok Sabha seats to 850 is estimated to add an extra daily cost of Rs 3 crore to parliamentary operations. Each MP currently costs the state around Rs 1 lakh daily during sessions, besides salaries and lifelong perks like housing and free utilities. The expansion also faces logistical hurdles such as housing shortages in the Lutyens zone and seating limitations in the new Parliament building during joint sessions.