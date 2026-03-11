Connect with us

Kerala

ടി സിദ്ദീഖ് എം എല്‍ എയെ കൂവിയ സംഭവം; കെ എസ് എഫ് ഇ റീജ്യണല്‍ മാനേജര്‍ക്കെതിരെ പരാതിയുമായി കെ എസ് യു

കെ എസ് എഫ് ഇ റീജ്യണല്‍ മാനേജര്‍ അഞ്ജന അനീഷിനെതിരെയാണ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ക്ക് പരാതി നല്‍കിയത്.

Mar 11, 2026 10:39 am

Mar 11, 2026 10:42 am

കല്‍പ്പറ്റ | വയനാട് ടൗണ്‍ഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനിടെ ടി സിദ്ദിഖ് എം എല്‍ എയെ കൂവിയ സംഭവത്തില്‍ കെ എസ് എഫ് ഇ റീജ്യണല്‍ മാനേജര്‍ക്കെതിരെ പരാതിയുമായി കെ എസ് യു. അഞ്ജന അനീഷിനെതിരെയാണ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ക്ക് പരാതി നല്‍കിയത്.

വയനാട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഗൗതം ഗോകുല്‍ദാസ് ആണ് ഉദ്യോഗസ്ഥക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ടെലിവിഷന്‍ ചാനലുകളിലെ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പരാതി നല്‍കിയത്. കെ എസ് എഫ് ഇ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ക്ക് ആണ് പരാതി.

പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍, കൂവിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അഞ്ജന അനീഷിന്റെ വിശദീകരണം.

 

