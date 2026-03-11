Kerala
പയ്യന്നൂര് പിഎംശ്രീ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപിക ക്വാര്ട്ടേഴ്സില് ജീവനൊടുക്കി
സുരഭി പാലി(29)നെയാണ് ക്വാര്ട്ടേഴ്സിലെ മുറിയിലെ ഫാനില് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്
കണ്ണൂര്|പയ്യന്നൂര് പിഎംശ്രീ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലെ പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപിക ക്വാര്ട്ടേഴ്സില് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഉത്തര്പ്രദേശ് മുസഫര്നഗര് മെഹ്ലാക്കിയിലെ ലോകേഷ്കുമാറിന്റെ മകള് സുരഭി പാലി(29)നെയാണ് ക്വാര്ട്ടേഴ്സിലെ മുറിയിലെ ഫാനില് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്നലെ രാത്രി ഒന്പതുമണിയോടെയാണ് സംഭവം. കുഞ്ഞിമംഗലം എടാട്ടുള്ള ക്വാര്ട്ടേഴ്സിലാണ് സുരഭി പാല് താമസം.
2023 ഡിസംബര് 13 നാണ് സുരഭിപാല് പയ്യന്നൂരിലെ കേന്ദ്രീയവിദ്യാലയില് അധ്യാപികയായി ചേര്ന്നത്. മൃതദേഹം പരിയാരത്തെ കണ്ണൂര് ഗവ.മെഡിക്കല് കോളജ് മോര്ച്ചറിയില്. കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ പ്രിന്സിപ്പാള് പാലക്കാട് കടമ്പൂരിലെ വെമ്മരത്തില് വീട്ടില് കെ രാജേന്ദ്രന്റെ പരാതിയില് പയ്യന്നൂര് പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു.
(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056)