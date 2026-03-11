National
രാജ്യത്ത് ഇതാദ്യം; 13 വര്ഷമായി കോമയിലുള്ള ഹരീഷ് റാണയ്ക്ക് ദയാവധത്തിന് അനുമതി നല്കി സുപ്രീംകോടതി
കൃത്രിമമായി ജീവന് നിലനിര്ത്തുന്ന ഹരീഷ് റാണയ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങള് മാറ്റി സ്വാഭാവിക മരണം അനുവദിക്കും.
ന്യൂഡല്ഹി|രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ദയാവധത്തിന് അനുമതി നല്കി സുപ്രീംകോടതി. 13 വര്ഷമായി കോമയില് കഴിയുന്ന മുപ്പത്തിയൊന്നുകാരന് ഹരീഷ് റാണയ്ക്കാണ് ദയാവധത്തിന് സുപ്രീംകോടതി അനുമതി നല്കിയത്. കൃത്രിമമായി ജീവന് നിലനിര്ത്തുന്ന ഹരീഷ് റാണയ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങള് മാറ്റി സ്വാഭാവിക മരണം അനുവദിക്കും. ഹരീഷ് റാണയുടെ വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കളുടെ ഹരജിയിലാണ് കോടതി അനുമതി നല്കിയത്. മകന്റെ ഈ അവസ്ഥ കാണാന് കഴിയുന്നില്ലെന്നും സാമ്പത്തികമായി തകര്ന്നുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കുടുംബം ദയാവധത്തിന് അനുമതി തേടിയത്.
യന്ത്രസഹായത്തോടെ മാത്രം ജീവന് തുടരുന്നതില് അര്ത്ഥമില്ലെന്ന ഡോക്ടര്മാരുടെ അഭിപ്രായവും കോടതി പരിഗണിച്ചു. ഹരീഷ് റാണയ്ക്ക് നല്കി വരുന്ന വെന്റിലേറ്റര് സഹായം പിന്വലിക്കാമെന്നും ഘട്ടം ഘട്ടമായി ചികിത്സ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നും സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ആരോഗ്യനിലയില് കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടില് പരാമര്ശിച്ചിട്ടില്ല.2013ല് ചണ്ഡീഗഡിലെ പഠനത്തിനിടെ കെട്ടിടത്തിന് മുകളില് നിന്ന് വീണാണ് ഹരീഷ് റാണയ്ക്ക് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റത്.