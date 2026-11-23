Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച മുതല് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
വ്യാഴാഴ്ച വരെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച മുതല് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്രകാലവസ്ഥ വകുപ്പ്. ചൊവ്വാഴ്ച മുതല് വ്യാഴാഴ്ച വരെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 30-40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗത്തില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ചൊവ്വ, ബുധന്, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളില് വിവിധ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലും ബുധനാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും വ്യാഴാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ്. ഈ ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
Content Highlights: The India Meteorological Department has forecast heavy rain with thunder and gusty winds up to 40 kmph in Kerala from Tuesday to Thursday. Yellow alerts are issued for Thiruvananthapuram, Kollam, and Pathanamthitta on Tuesday, followed by other districts later in the week. Isolated heavy rainfall is likely in these areas.