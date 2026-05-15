Kerala
പെരുമ്പാവൂരില് ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഭര്ത്താവ് ജീവനൊടുക്കി
ആക്രമണത്തില് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ മകനെ കളമശേരി മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു
കൊച്ചി | പെരുമ്പാവൂരില് ദമ്പതികളെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. ഭര്ത്താവായ ചന്ദ്രന് ഭാര്യ അംബികയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ജീവനൊടുക്കിയതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. വീടിന് പുറത്തെ മരത്തില് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയാണ് ചന്ദ്രന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയാണ് സംഭവം. ആക്രമണത്തില് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ മകനെ കളമശേരി മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
കുടുംബപ്രശ്നമാണ് ആക്രമണത്തിലും കൊലപാതകത്തിലും കലാശിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. മദ്യപാനിയായ ചന്ദ്രന് വീട്ടില് പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പതിവാണ്.ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയും ചന്ദ്രന് അംബികയുമായി വഴക്കുണ്ടാവുകയും ഇതിനിടെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന വാക്കത്തികൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു.
Latest
Kerala
ലീഗിനെ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുന്നത് കേരളത്തില് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാന്; എന്ത് വില കൊടുത്തും എതിര്ക്കും: വി ഡി സതീശന്
Saudi Arabia
സഊദി പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും ബ്രിട്ടീഷ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
Saudi Arabia
ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന് വന് മാധ്യമപ്പട
Kerala
മീറ്ററില് നിന്നും വാതിലിലേക്ക് കറന്റ് കടത്തിവിട്ട് വീട്ടുകാരെ കൊലപ്പെടുത്താന് ശ്രമം; സംഭവം നെയ്യാറ്റിന്കരയില്
National
നീറ്റ് പുന:പരീക്ഷ ജൂണ് 21ന്
Saudi Arabia
ഹജ്ജ് 2026: 860,000ത്തിലധികം ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകർ പുണ്യ ഭൂമിയിലെത്തി
National