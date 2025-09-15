Kerala
ആന്താലിമണ്ണില് ഹണിട്രാപ്പ്; എഫ് ഐ ആറില് ക്രൂരകൃത്യങ്ങളുടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്
അറസ്റ്റിലായ ദമ്പതികളുടെ സ്വഭാവ രീതികള് ദുരൂഹം.
പത്തനംതിട്ട | കോയിപ്രം കുറവന്കുഴി ആന്താലിമണ്ണില് സുഹൃത്തുക്കളായ യുവാക്കളെ ഹണിട്രാപ്പില് കുടുക്കി അതിക്രൂരമായ മര്ദനത്തിനിരയാക്കിയ സംഭവത്തില് അറസ്റ്റിലായ ദമ്പതികളുടെ സ്വഭാവ രീതികള് ദുരൂഹം. കൊട്ടാരക്കര സബ്ജയിലിലേക്ക് റിമാന്ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട പുല്ലാട് കുറവന്കുഴി ആന്താലിമണ്ണ് കള്ളിപ്പാറയില് ജയേഷ് രാജപ്പന് (30), ഭാര്യ രശ്മി (25) എന്നിവരെ കൂടുതല് അന്വേഷണത്തിനായി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില് വാങ്ങും.
അതിക്രൂര മര്ദനം സംബന്ധിച്ച് ഇരയായ റാന്നി സ്വദേശിയായ യുവാവ് പോലീസിനു നല്കിയ മൊഴി വിശ്വാസത്തിലെടുത്തു കൊണ്ടാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. മര്ദനമേറ്റ ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയെ ഇന്നലെ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു. സൈക്കോപാത്ത് മനോനിലയിലുള്ള യുവദമ്പതികളാണ് യുവാക്കളെ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. റാന്നി സ്വദേശിയായ 29 കാരനു നേരിട്ട മര്ദനത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് പുറത്തുവന്നതിനിടെ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില് ആലപ്പുഴ സ്വദേശി 19 കാരനും മര്ദനമേറ്റതായുള്ള വിവരം അറിയുകയായിരുന്നു. കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനിടെ ദമ്പതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. പോലീസ് തയറാക്കിയ എഫ് ഐ ആറില് ക്രൂര കൃത്യങ്ങളുടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണുള്ളത്.
ഈമാസം ഒന്നിനാണ് ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയെ കോയിപ്രത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ജയേഷ് വിളിച്ചുവരുത്തി മര്ദിച്ചത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇയാളെ തെളിവെടുപ്പിനായി പോലീസ് കള്ളിപ്പാറയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. തെളിവെടുപ്പ് രാത്രിയിലും തുടര്ന്നു. തിരുവോണ ദിവസം കുറവന്കുഴയിലെ വീട്ടിലെത്തിയ റാന്നി സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ കൂടുതല് പീഡിപ്പിച്ചത് രശ്മിയാണെന്നും ജനനേന്ദ്രിയത്തില് 23 സ്റ്റാപ്ലര് പിന് അടിച്ചതായും കണ്ടെത്തി. നഖത്തില് മൊട്ടുസൂചി തറച്ചതും പ്ലെയര് കൊണ്ട് നഖം പിഴുതെറിഞ്ഞതും രശ്മിയാണെന്ന് പറയുന്നു. കമ്പികൊണ്ട് തുടരെ അടിക്കുകയും മുറിവില് മുളക് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇയാള്ക്ക് ദേഹമാസകലം ഗുരുതര പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. മര്ദനത്തില് ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയുടെ ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ഭാഗികമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു. നട്ടെല്ലിനും വാരിയെല്ലിനും പൊട്ടലുണ്ട്. കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടാണ് മര്ദിച്ചത്. മര്ദനത്തിനിരയായ യുവാക്കളെ ദമ്പതികള് വഴിയില് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
റാന്നി സ്വദേശിയെ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാര് രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും യഥാര്ഥ വിവരം ഇയാള് മറച്ചുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. റാന്നി, ആലപ്പുഴ സ്വദേശികള്ക്ക് ജയേഷും രശ്മിയുമായി മുന് പരിചയമുണ്ട്. ജയേഷുമായി ബെംഗളൂരുവില് ഇവര് ഒന്നിച്ച് ജോലിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല് പേര് ദമ്പതികളുടെ ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. രശ്മിയുടെ ഫോണില് നിന്ന് അഞ്ച് വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള് പോലീസ് വീണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജയേഷിന്റെ ഫോണിലെ രഹസ്യഫോള്ഡര് തുറക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ്. തിരുവല്ല ഡി വൈ എസ് പി. എസ് നന്ദകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില് കോയിപ്രം, ആറന്മുള എസ് എച്ച ്ഒമാര് അടങ്ങുന്ന സംഘം തുടരന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.