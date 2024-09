ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 370 ചരിത്രം; ഒരിക്കലും പുനഃസ്ഥാപിക്കില്ല: അമിത് ഷാ

ശ്രീനഗർ | ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 370 പുനസ്ഥാപിക്കില്ലെന്നും അത് ചരിത്രമായി മാറിയെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. ജമ്മുകാശ്മീർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായാണ് അമിത്ഷാ ജമ്മു കശ്മീരിൽ എത്തിയത്.

2014 വരെ ജമ്മു കശ്മീരിൽ വിഘടനവാദത്തിൻ്റെയും ഭീകരവാദത്തിൻ്റെയും നിഴലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിന് അകത്തും പുറത്തും നിന്ന് വന്ന പലരും ജമ്മു കാശ്മീരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും സർക്കാരുകൾ പ്രീണന നയം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, ഇന്ത്യയുടെയും ജമ്മു കശ്മീരിൻ്റെയും ചരിത്രം എഴുതുമ്പോഴെല്ലാം, 2014 നും 2024 നും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടം സുവർണ ലിപികളാൽ എഴുതപ്പെടുമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

#Watch: Amit Shah on Friday launched the BJP’s manifesto for J&K assembly polls. He said that Article 370 is part of history and will never come back. Vowing to completely eradicate terrorism from Jammu and Kashmir, Shah said that they will issue a white paper to fix… pic.twitter.com/sj5FUwgk71

— Greater Kashmir (@GreaterKashmir) September 6, 2024