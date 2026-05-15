National
മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം; ഉത്തര് പ്രദേശില് മരണം 117
200 ലധികം പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു
ലക്നൗ | മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായ ഉത്തര്പ്രദേശില് മരണസംഖ്യ 117 ആയി. 21 പേര് മരിച്ച പ്രയാഗ് രാജിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് മരണം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. 200 ലധികം പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. മഴക്കെടുതിയില് 227 വീടുകള് പൂര്ണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ തകരുകയും 170 ഓളം കന്നുകാലികള് ചാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയും കൊടുങ്കാറ്റും ഇടിമിന്നലും തുടങ്ങിയത്. പ്രയാഗ്രാജ്, ഭാദോഹി, ഫത്തേപൂര്, സോന്ഭദ്ര തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് നാശനഷ്ടങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നാലു ലക്ഷം രൂപ അടിയന്തര ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Latest
Kerala
തേളിന്റെ കുത്തേറ്റു മരിച്ചു; പരിശോധനയില് വീട്ടില് പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി
Gulf
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യു എ ഇ സന്ദർശനം: ഊർജ്ജം, പ്രതിരോധം, എ ഐ മേഖലകളിൽ സുപ്രധാന കരാറുകൾ ഒപ്പിട്ടു
National
മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം; ഉത്തര് പ്രദേശില് മരണം 117
International
ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് സെപ്റ്റംബർ 24ന് അമേരിക്ക സന്ദർശിക്കും
Kerala
വെള്ളത്തില് വീണു രണ്ടിടങ്ങളിലായി രണ്ടു മരണം; മൃതദേഹങ്ങള് കണ്ടെത്തി
National
നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർത്തിയ 'കിംഗ്പിൻ' പിടിയിൽ; കുടുങ്ങിയത് എൻ ടി എ ഏജന്റായ കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസർ
Kerala