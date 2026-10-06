Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത; ഒമ്പത് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. മഴ കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഒമ്പത് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശൂര്, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത.
Content Highlights: The Central Meteorological Department has issued a heavy rain warning for Kerala, predicting intensified downpours across the state. A yellow alert has been declared in nine districts including Kozhikode, Wayanad, Malappuram, and Ernakulam. The weather department warned of rain accompanied by severe thunderstorms.
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