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Kerala

കാസര്‍കോട് കടപ്പുറത്ത് തലയില്ലാത്ത നിലയില്‍ മൃതദേഹം കരയ്ക്കടിഞ്ഞു

ഇന്ന് രാവിലെ കടപ്പുറത്തെത്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് മൃതദേഹം ആദ്യം കണ്ടത്.

Published

Jul 11, 2026 4:37 pm |

Last Updated

Jul 11, 2026 4:37 pm

കാസര്‍കോട്| നെല്ലിക്കുന്ന് കടപ്പുറത്ത് തലയില്ലാത്ത നിലയില്‍ ഒരു പുരുഷന്റെ മൃതദേഹം കരയ്ക്കടിഞ്ഞു. ഏകദേശം ഒരുമാസം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹം ആരുടേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ കടപ്പുറത്തെത്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് മൃതദേഹം ആദ്യം കണ്ടത്.

തുടര്‍ന്ന് പോലീസില്‍ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസെത്തി മൃതദേഹത്തിന്റെ ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം നടപടികള്‍ക്കായി കാസര്‍കോട് ജനറല്‍ ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.

Content Highlights:
A headless male body was found washed ashore at Nellikkunnu beach in Kasaragod. Local fishermen spotted the highly decomposed body on Saturday morning and alerted the police. The body has been moved to the Kasaragod General Hospital mortuary for post-mortem analysis.

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