വീണ്ടും വര്ധിച്ച് സ്വര്ണവില
480 രൂപയാണ് വര്ധിച്ചത്
കൊച്ചി| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് വീണ്ടും വര്ധനവ്. പവന് ഇന്ന് 480 രൂപയാണ് വര്ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന് 1,02,280 രൂപയായി. ഈ മാസത്തെ ഉയര്ന്ന നിരക്കാണിത്. ഗ്രാമിന് 60 രൂപയാണ് വര്ധച്ചത്. ഡിസംബര് 23നാണ് സ്വര്ണവില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലും വില ഉയര്ന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച 1,04,440 രൂപയായി ഉയര്ന്ന് സര്വകാല റെക്കോര്ഡ് ഇട്ടിരുന്നു.
