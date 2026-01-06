Connect with us

Business

സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും സര്‍വകാല റെക്കോഡിലെത്തി; പവന് 440 രൂപ ഉര്‍ന്നു

ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 1,01,800 രൂപയായി.

Published

Jan 06, 2026 10:30 am |

Last Updated

Jan 06, 2026 10:30 am

കൊച്ചി| സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും സര്‍വകാല റെക്കോഡിലെത്തി. ഇന്ന് ഒരു പവന് 440 രൂപ ഉയര്‍ന്നു. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 1,01,800 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 55 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 12,725 രൂപയാണ് വില.

ഇന്നലെ സ്വര്‍ണവില മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂടിയിരുന്നു. 1760 രൂപയാണ് ഇന്നലെ വര്‍ധിച്ചത്. അമേരിക്ക- വെനസ്വേല സംഘര്‍ഷമാണ് വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒറ്റയടിക്ക് 2240 രൂപ കുറഞ്ഞാണ് സ്വര്‍ണവില ഒരു ലക്ഷത്തില്‍ താഴെയെത്തിയത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Business

സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും സര്‍വകാല റെക്കോഡിലെത്തി; പവന് 440 രൂപ ഉര്‍ന്നു

Kerala

കേരളത്തില്‍ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രില്‍ രണ്ടാം വാരത്തോടെ; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒറ്റ ഘട്ടമായെന്ന് സൂചന

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊളള; ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിക്ക് പണം നല്‍കിയ സ്‌പോണ്‍സര്‍ രമേശ് റാവുവിനെ ചോദ്യംചെയ്യും

National

മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ സുരേഷ് കല്‍മാഡി അന്തരിച്ചു

Uae

മഞ്ഞുതുള്ളികൾ വീണ കണ്ടൽക്കാടുകൾ; അബൂദബിയിലെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക്

Uae

വാസ്തുവിദ്യയിലെ വിസ്മയമായി സായിദ് നാഷണൽ മ്യൂസിയം; പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയ നിർമ്മാണവും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളും

Kerala

കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ മനോരോഗ വിഭാഗത്തിലെ ശുചിമുറിയില്‍ രോഗി ജീവനൊടുക്കി