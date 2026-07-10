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TODAY'S GOLD RATE| കുതിച്ചുയര്ന്ന് സ്വര്ണവില; പവന് 1,06,000 രൂപ കടന്നു
ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന് 13,275 രൂപയാണ് വില
കൊച്ചി|സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് വീണ്ടും വര്ധന. തുടര്ച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവില കൂടിയത്. 22 കാരറ്റ് സ്വര്ണം ഗ്രാമിന് 35 രൂപയും പവന് 280 രൂപയുമാണ് വര്ധിച്ചത്(Today’s Gold Rate). ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന് 13,275 രൂപയും ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന് 1,06,200 രൂപയുമായി.
ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം സ്വര്ണവിലയില് വലിയ വര്ധന രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രണ്ട് തവണയായി പവന് 960 രൂപയോളമാണ് ഉയര്ന്നത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വിപണി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോള് ഒരു പവന് 1,05,920 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13,240 രൂപയുമായിരുന്നു വില.
അതേസമയം, രാജ്യാന്തര വിപണിയില് സ്പോട്ട് ഗോള്ഡ് നിരക്കില് നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ട്രോയ് ഔണ്സിന് 11.80 ഡോളര് കുറഞ്ഞ് 4,120.1 ഡോളറിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
വെള്ളിവിലയും ഇന്ന് നേട്ടത്തിലാണ്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ വില ഇന്ന് അഞ്ച് രൂപ ഉയര്ന്ന് 240 രൂപയായി. 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,400 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് നിലവില് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ വെള്ളിവിലയില് ഗ്രാമിന് 10 രൂപയുടെയും കിലോയ്ക്ക് 10,000 രൂപയുടെയും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കുക: സംസ്ഥാനത്ത് gold price today നിരക്കുകളിൽ തുടർച്ചയായ മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. കൃത്യമായ gold price analysis നടത്താതെ വിപണിയിൽ പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഇന്ന് സ്വര്ണവിലയില് വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ പണയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി gold loan ആശ്രയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സാമ്പത്തിക മാർഗ്ഗമായി മാത്രം കാണുക. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറികടക്കാൻ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം loan against gold തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് സുരക്ഷിതം. നിലവിലെ today gold rate അടിസ്ഥാനമാക്കി കൃത്യമായി മാർക്കറ്റ് വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം ഒരു പ്രമുഖ ബാങ്കിലോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലോ gold loan apply ചെയ്യുക. പുതിയ gold rate അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചടവ് ശേഷി കൂടി മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുക.
Content Highlights: Gold price today in Kerala registered a significant increase for the second consecutive day. The price of 22 carat gold increased by 35 rupees per gram and 280 rupees per sovereign today. Meanwhile global spot gold prices witnessed a slight decline trading near 4120.1 dollars per troy ounce.