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International

ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കുതിക്കാൻ മലയാളി വേരുള്ള അനിൽ മേനോൻ; നാസയുടെ ചരിത്ര ദൗത്യം ജൂലൈ 14 ന്

എട്ട് മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ ദൗത്യത്തിനിടയിൽ ശൂന്യഗുരുത്വാകർഷണം മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ, പുതിയ മെഡിക്കൽ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ പരീക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ബയോളജി, ഫിസിക്സ്, മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ വിവിധ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും അനിൽ മേനോൻ നേതൃത്വം നൽകും

Published

Jul 10, 2026 1:47 pm |

Last Updated

Jul 10, 2026 1:47 pm

വാഷിംഗ്ടൺ | ഇന്ത്യൻ വംശജനായ നാസ (NASA) ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ അനിൽ മേനോൻ തന്റെ ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയ (International Space Station) ദൗത്യത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്നു. ജൂലൈ 14 ന് കസാഖിസ്ഥാനിലെ ബൈക്കോനൂർ കോസ്മോഡ്രോമിൽ നിന്ന് റോസ്കോസ്മോസ് സോയൂസ് എം എസ് 29 (Roscosmos Soyuz MS-29) പേടകത്തിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറായി അദ്ദേഹം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കുതിക്കും. റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ യാത്രികരായ പ്യോട്ടർ ഡുബ്രോവ്, അന്ന കികിന എന്നിവരും ഈ ദൗത്യത്തിൽ അനിൽ മേനോനൊപ്പം പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ട്. ഐ എസ് എസ് (ISS) ലെ എക്സ്പെഡിഷൻ 74, എക്സ്പെഡിഷൻ 75 എന്നിവയുടെ ഭാഗമായി ഏകദേശം എട്ട് മാസത്തോളം അദ്ദേഹം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ചെലവഴിക്കുമെന്നാണ് നാസ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശിയായ ശങ്കരന്‍ മേനോന്റെ മകനാണ് ഡോ. അനില്‍ മേനോൻ. അമ്മ യുക്രെനില്‍നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്കു കുടിയേറിയ എലിസബത്ത്. മിനിയാപൊളിസിലാണ് അനിൽ മാധവൻ സമോയ്‌ലെങ്കോ മേനോൻ ജനിച്ചത്. ഹാർവാർഡിൽ നിന്ന് ന്യൂറോബയോളജിയിൽ ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദവും എം ഡി (MD) യും കരസ്ഥമാക്കി. തുടർന്ന് എമർജൻസി മെഡിസിനിലും എയറോസ്പേസ് മെഡിസിനിലും വിദഗ്ധ പരിശീലനം നേടി. യു എസ് എയർഫോഴ്സിൽ കേണൽ പദവി വരെ ഉയർന്ന അദ്ദേഹം ഒരു എമർജൻസി ഫിസിഷ്യനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നാസയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് സ്പേസ് എക്സ് (SpaceX) കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് സർജനായും പിന്നീട് മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറായും അനിൽ മേനോൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പേസ് എക്സിന്റെ ഡെമോ 2, ഇൻസ്പിരേഷൻ 4 തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ദൗത്യങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒരുക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു.

2021 ൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലധികം അപേക്ഷകരിൽ നിന്നാണ് നാസയുടെ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത് ബഹിരാകാശ യാത്രികരുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അനിൽ മേനോൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. രണ്ട് വർഷത്തെ കഠിനമായ പരിശീലനത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ തന്റെ ആദ്യ ദൗത്യത്തിന് അദ്ദേഹം തയാറെടുക്കുന്നത്.

എട്ട് മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ ദൗത്യത്തിനിടയിൽ ശൂന്യഗുരുത്വാകർഷണം മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ, പുതിയ മെഡിക്കൽ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ പരീക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ബയോളജി, ഫിസിക്സ്, മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ വിവിധ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും അനിൽ മേനോൻ നേതൃത്വം നൽകും. ഭാവിയിലെ ചന്ദ്ര, ചൊവ്വാ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഗവേഷണങ്ങൾ ഏറെ സഹായകരമാകും. സ്പേസ് എക്സ് എഞ്ചിനീയറായ അന്ന മേനോനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ. ഇവർക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. കൽപ്പന ചൗള, സുനിതാ വില്യംസ്, രാജാ ചാരി എന്നിവർക്ക് ശേഷം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യമുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിരയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അനിൽ മേനോനും ഉയരുന്നത്.

Content Highlights:

Indian-origin NASA astronaut Anil Menon is ready to launch on his first mission to the International Space Station on July 14. He will serve as a flight engineer aboard the Roscosmos Soyuz MS-29 spacecraft alongside two Russian cosmonauts. During his eight-month stay on the ISS, Menon will conduct critical scientific experiments and research for future lunar and Mars expeditions.

 

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