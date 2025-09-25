Kerala
കഞ്ചാവ് കേസ്; ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി അറസ്റ്റില്
21 കേസുകളില് പ്രതിയാണ്.
തിരുവല്ല | കഞ്ചാവ് കേസില് ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതിയെ പുളിക്കീഴ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കല്ലൂപ്പാറ കടമാന്കുളം ചാമക്കുന്നില് പ്രവീണ് എന്ന ബസലിയേല് സി മാത്യുവാണ് (36) അറസ്റ്റിലായത്. കഴിഞ്ഞ ജൂണില് പുളിക്കീഴ് പോലീസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഇയാള്.
ജൂണ് 10ന് പുളിക്കീഴ് പോലീസ് ഇന്സ്പെക്ടര് കെ അജിത് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം ഒന്നേമുക്കാല് കിലോയോളം കഞ്ചാവുമായി ചങ്ങനാശ്ശേരി പായിപ്പാട് അമ്പാട്ടുപറമ്പില് സുമിത് സാബു (30), തൃക്കൊടിത്താനം പ്ലാമ്പറമ്പില് അരുണ് (28) എന്നിവരെ ആലാംതുരുത്തിയില് നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോള് കഞ്ചാവ് നല്കിയത് പ്രവീണ് ആണെന്ന് ഇവര് മൊഴി നല്കി. പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നതായി അറിഞ്ഞ പ്രവീണ് ഒളിവില് പോവുകയായിരുന്നു.
പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലായി മയക്കുമരുന്ന് കേസുകള് ഉള്പ്പെടെ 21 കേസുകളില് പ്രതിയാണ് പ്രവീണ്. പ്രവീണിനെതിരേ കാപ്പ ചുമത്തിയിരുന്നു. പോലീസ് ഇന്സ്പെക്ടര് കെ അജിത്കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില് എ എസ് ഐ. പ്രബോധ് ചന്ദ്രന്, എസ് സി പി ഒമാരായ രജീഷ്, സജില് സി പി ഒമാരായ നവീന്, റിയാസ്, അനൂപ്, സുദീപ്, സച്ചിന്രാജ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. പ്രവീണിനെ കോടതിയില് ഹാജരാക്കി റിമാന്ന്ഡ് ചെയ്തു.