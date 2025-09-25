Connect with us

Kerala

കഞ്ചാവ് കേസ്; ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

21 കേസുകളില്‍ പ്രതിയാണ്.

Published

Sep 25, 2025 9:34 pm |

Last Updated

Sep 25, 2025 9:36 pm

തിരുവല്ല | കഞ്ചാവ് കേസില്‍ ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതിയെ പുളിക്കീഴ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കല്ലൂപ്പാറ കടമാന്‍കുളം ചാമക്കുന്നില്‍ പ്രവീണ്‍ എന്ന ബസലിയേല്‍ സി മാത്യുവാണ് (36) അറസ്റ്റിലായത്. കഴിഞ്ഞ ജൂണില്‍ പുളിക്കീഴ് പോലീസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഇയാള്‍.

ജൂണ്‍ 10ന് പുളിക്കീഴ് പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ കെ അജിത് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം ഒന്നേമുക്കാല്‍ കിലോയോളം കഞ്ചാവുമായി ചങ്ങനാശ്ശേരി പായിപ്പാട് അമ്പാട്ടുപറമ്പില്‍ സുമിത് സാബു (30), തൃക്കൊടിത്താനം പ്ലാമ്പറമ്പില്‍ അരുണ്‍ (28) എന്നിവരെ ആലാംതുരുത്തിയില്‍ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോള്‍ കഞ്ചാവ് നല്‍കിയത് പ്രവീണ്‍ ആണെന്ന് ഇവര്‍ മൊഴി നല്‍കി. പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നതായി അറിഞ്ഞ പ്രവീണ്‍ ഒളിവില്‍ പോവുകയായിരുന്നു.

പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലായി മയക്കുമരുന്ന് കേസുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 21 കേസുകളില്‍ പ്രതിയാണ് പ്രവീണ്‍. പ്രവീണിനെതിരേ കാപ്പ ചുമത്തിയിരുന്നു. പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ കെ അജിത്കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ എ എസ് ഐ. പ്രബോധ് ചന്ദ്രന്‍, എസ് സി പി ഒമാരായ രജീഷ്, സജില്‍ സി പി ഒമാരായ നവീന്‍, റിയാസ്, അനൂപ്, സുദീപ്, സച്ചിന്‍രാജ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. പ്രവീണിനെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ന്‍ഡ് ചെയ്തു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കഞ്ചാവ് കേസ്; ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

മൂഴിയാര്‍ ഡാമില്‍ ചുവപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്; ഷട്ടറുകള്‍ തുറന്നേക്കും

Kerala

ടി ജെ ഐസക് വയനാട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ്

Kerala

കെ ജെ ഷൈനിനെതിരായ അധിക്ഷേപ പ്രചാരണം; കെ എം ഷാജഹാന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

കോണ്‍ഗ്രസ് വാര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റിനെ ആള്‍ക്കൂട്ട വിചാരണ നടത്തി ഗേറ്റില്‍ കെട്ടിയിട്ടു മര്‍ദ്ദിച്ചതായി ആരോപണം

Kerala

കുവൈത്തിലെ ബേങ്കില്‍ നിന്നും കോടികള്‍ വായ്പയെടുത്ത് മുങ്ങി; 12 മലയാളികള്‍ക്കെതിരെ കേസ്

Kerala

ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ച് പ്രാര്‍ത്ഥനാദിനം വിജയിപ്പിക്കുക: സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡ്