ചൈനീസ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വേദിയിൽ നിന്ന് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഹു ജിന്റാവോയെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് പുറത്താക്കി

ബീജിംഗ് | ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ 20-ാം കോൺഗ്രസിന്റെ സമാപന വേദിയിൽ നിന്ന് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഹു ജിന്റാവോയെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് പുറത്താക്കി. വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്‌സ് പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിൽ, പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങിന്റെ അരികിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹു ജിന്റാവോയെ രണ്ട് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കസേരയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി മീറ്റിംഗ് ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണാം. കസേരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ 79കാരനായ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബലമായി പിടിച്ച് ഉയർത്തുകയായിരുന്നു. പോകുന്ന വഴി ഷി ജിൻപിങ്ങിനോട് എന്തോ സംസാരിക്കുന്നുമുണ്ട്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ചൈനയുടെ മുതിർന്ന നേതാവാണ് ഹു ജിന്റാവോ. 2013ൽ ഷി ജിൻപിങ് പ്രസിഡന്റാകുന്നതിന് മുമ്പ് പത്ത് വർഷത്തോളം ജിന്റാവോയായിരുന്നു ചൈനയുടെ പ്രസിഡന്റ്. 2003 മാർച്ച് 15 മുതൽ 2013 മാർച്ച് 14 വരെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് പദവി വഹിച്ചത്. ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് രണ്ട് ടേം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹം സ്ഥാനമൊഴിയുകയായിരന്നു. ഇതിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തുടർന്നു.

