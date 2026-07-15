International
ഫ്രാന്സ് - സ്പെയിന് സെമിഫൈനല് പോരാട്ടം പുരോഗമിക്കുന്നു; സ്പെയിന് ഒരു ഗോളിന് മുന്നില്
സ്പെയിനിന് അനുകൂലമായ പെനാല്റ്റി മികേല് ഒയര്സബാല് കൃത്യമായി വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
ഡള്ളാസ് | ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന്റെ ഫ്രാന്സും സ്പെയിനും തമ്മിലുള്ള ആവേശകരമായ സെമിഫൈനല് മത്സരം പുരോഗമിക്കവെ ഒരു ഗോളിന് മുന്നില് സ്പെയിന്. സ്പെയിനിന് അനുകൂലമായ പെനാല്റ്റി മികേല് ഒയര്സബാല് കൃത്യമായി വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
ആദ്യ പകുതിയില് 10 മിനിറ്റ് പിന്നിടുമ്പോള് ഇരുടീമുകളും ഗോള്രഹിത സമനിലയിലായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ സൂപ്പര് മിഡ്ഫീല്ഡര് പെഡ്രിയെ സ്പെയിന് ഇത്തവണയും സ്റ്റാര്ട്ടിങ് ഇലവനില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതേസമയം, ഔറേലിയന് ചൗവാമേനിയെയും ബ്രാഡ്ലി ബാര്ക്കോളയെയും ഫ്രാന്സ് തങ്ങളുടെ നിരയിലേക്ക് തിരികെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കിലിയന് എംബാപ്പെയുടെ നേതൃത്വത്തില് ഇറങ്ങുന്ന ഫ്രാന്സിന്റെ ലക്ഷ്യം തുടര്ച്ചയായ മൂന്നാം ലോകകപ്പ് ഫൈനലാണ്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോള്വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയില് ലയണല് മെസ്സിയെ മറികടക്കാനും, ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് ഒരൊറ്റ ലോകകപ്പ് പതിപ്പില് 10 ഗോളുകള് നേടുന്ന ആദ്യ കളിക്കാരനാകാനും എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇനി രണ്ട് ഗോളുകള് കൂടി മതി.
മറുഭാഗത്താകട്ടെ, 2010-ന് ശേഷമുള്ള തങ്ങളുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഫൈനലാണ് സ്പെയിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സ്പെയിന്റെ കൗമാര വിസ്മയം ലാമിന് യമാലിന് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തില് ഒരു ഗോള് നേടാനായാല്, ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തില് ഗോള് നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരനാകാന് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലെ വിജയികള് ഫൈനലില് ഇംഗ്ലണ്ടിനെയോ അര്ജന്റീനയെയോ നേരിടും.
Content Highlights: Spain takes a one-goal lead against France in the 2026 FIFA World Cup semifinal courtesy of a penalty by Mikel Oyarzabal. France aims for a third consecutive final under Kylian Mbappe, while Spain targets its first final since 2010. The winner will face either England or Argentina in the final.