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ഉത്സവകാലത്തെ സ്വര്ണ്ണം വാങ്ങല്: ലാഭകരമായ നിക്ഷേപതന്ത്രമല്ലെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധര്
ധന്തേരസ്, അക്ഷയതൃതീയ തുടങ്ങിയ ആഘോഷവേളകളില് ഇന്ത്യക്കാര് സ്വര്ണ്ണത്തിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും, അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളും പലിശനിരക്ക് നയങ്ങളുമാണ് സ്വര്ണ്ണവില പ്രധാനമായും നിശ്ചയിക്കുന്നത്
ന്യൂഡല്ഹി | ഉത്സവകാലങ്ങളില് സ്വര്ണ്ണം വാങ്ങുന്നത് മികച്ച സാമ്പത്തിക തന്ത്രത്തേക്കാളുപരി പരമ്പരാഗതമായ സാംസ്കാരിക രീതി മാത്രമാണെന്ന് വിപണി വിദഗ്ദ്ധര്. ധന്തേരസ്, അക്ഷയതൃതീയ തുടങ്ങിയ ആഘോഷവേളകളില് ഇന്ത്യക്കാര് സ്വര്ണ്ണത്തിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും, അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളും പലിശനിരക്ക് നയങ്ങളുമാണ് സ്വര്ണ്ണവില പ്രധാനമായും നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
പ്രാദേശികമായ ഉത്സവ സീസണുകളേക്കാള് യു എസ് ട്രഷറി യീല്ഡ്, ഡോളറിന്റെ മൂല്യം, യു എസ് ഫെഡറല് റിസര്വിന്റെ നയങ്ങള് തുടങ്ങിയ ആഗോള ഘടകങ്ങളാണ് വിപണിയെ നയിക്കുന്നത്. നവംബര് 17ലെ കണക്കുകള് പ്രകാരം ഇന്ത്യയില് 22 കാരറ്റ് സ്വര്ണ്ണത്തിന് 10 ഗ്രാമിന് 1.25 ലക്ഷം രൂപയോളമായിരുന്നു വില. പലിശയോ വരുമാനമോ നല്കാത്ത ആസ്തിയായതിനാല്, ഉയര്ന്ന പലിശനിരക്കുകള് നിലനില്ക്കുമ്പോള് സ്വര്ണ്ണം കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിന്റെ അവസരച്ചെലവ് വര്ദ്ധിക്കുകയും വിലയില് സമ്മര്ദ്ദമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
സ്വര്ണ്ണത്തെ ഉയര്ന്ന വരുമാനം ഉറപ്പുനല്കുന്ന ഒന്നായി കാണരുതെന്ന് അനന്ദ് രാഠി വെല്ത്ത് ഡയറക്ടര് പ്രൊതിമ ധവാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. കഴിഞ്ഞകാല കണക്കുകള് പ്രകാരം 10 വര്ഷത്തെ കാലയളവില് 10 ശതമാനം വാര്ഷിക വളര്ച്ചാനിരക്ക് നല്കാന് സ്വര്ണ്ണത്തിന് 50 ശതമാനത്തില് താഴെ മാത്രമാണ് സാധ്യതയുള്ളത്; എന്നാല് നിഫ്റ്റി സൂചികയ്ക്ക് ഇതിന് 68.99 ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട്. സമീപകാലത്തെ വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന് ശേഷം വിപണിയില് ലാഭമെടുപ്പും തിരുത്തലുകളും ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും വിദഗ്ദ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഉത്സവ സീസണിലെ അമിതമായ സ്വര്ണ്ണ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കാനും രൂപയുടെ മൂല്യം സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള റെഗുലേറ്ററി നിര്ദ്ദേശത്തെ തുടര്ന്ന് ഒക്ടോബര് പകുതി മുതല് 17 ഫണ്ട് ഹൗസുകള് ഗോള്ഡ് ഇ ടി എഫ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്സുകളില് പുതിയ ഒറ്റത്തവണ നിക്ഷേപങ്ങളും എസ് ഐ പികളും താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവെച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടുകള് വഴിയുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഗോള്ഡ് ഇ ടി എഫുകള് തുടര്ന്നും ലഭ്യമാണ്.
ഉത്സവ സീസണിലെ ആവേശത്തില് സ്വര്ണ്ണവില ഉയര്ന്ന നിലവാരത്തില് നില്ക്കുമ്പോള് നിക്ഷേപം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം, സ്വന്തം സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്കും പോര്ട്ട്ഫോളിയോ വിഹിതത്തിനും അനുസൃതമായി മാത്രം ചിട്ടയോടെ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര് ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നു