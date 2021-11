അടുത്ത ഐ എസ് എല്‍ സീസണിനുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് എഫ് സി ഗോവ

ഗോവ | ഈ മാസം 19 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗിനുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗോവ എഫ് സി. 28 അംഗ ടീമിനെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ടീമില്‍ 11 പേരും ഗോവയില്‍ നിന്ന് തന്നെയുള്ളവരാണ്. യുവാന്‍ ഫരാന്‍ഡോ ടീമിന്റെ കോച്ചായി തുടരും. കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് താരമായിരുന്ന ഡൈലാന്‍ ഫോക്‌സും കേരളാ ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് താരമായിരുന്ന നങ്കഡോമ്പ നവോറയേയും എഫ് സി ഗോവ ടീമില്‍ എത്തിച്ചിരുന്നു.

പുതിയ സീസണില്‍ ഒരേ സമയം ഏഴ് ഇന്ത്യന്‍ കളിക്കാര്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പുതിയ സീസണില്‍ നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്. ടീമില്‍ ആറ് വിദേശ താരങ്ങള്‍ വരെ ആവാം. ഇതില്‍ ഒരാളെങ്കിലും എ എഫ് സി അംഗരാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നാവണം എന്ന നിബന്ധനയുണ്ട്.

Ready to fight for the badge! 🧡 #AmcheGaurs for the season 👉🏻 https://t.co/fxnjYeS554#ForcaGoa #HeroISL #MissionISL pic.twitter.com/Gb7yNsVktb

— FC Goa (@FCGoaOfficial) November 9, 2021