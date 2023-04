അഹ്മദാബാദ് | ഇന്നലെ നടന്ന രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ്- ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സ് മത്സരത്തിലെ കൊമ്പുകോര്‍ക്കലിനും നാണം കെടലിനും ശേഷം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും എയറിലായി ഗുജറാത്ത് താരം ഹര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ. മത്സരത്തിലെ അഞ്ചാം ഓവറിലായിരുന്നു രാജസ്ഥാന്‍ നായകന്‍ കൂടിയായ സഞ്ജു സാംസണെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനുള്ള ഹര്‍ദിക്കിന്റെ ശ്രമം.

Hardik Pandya had no clue when Sanju Samson and Hetmyer was batting. He was plan less, had no strategy 😕. Infact, he went ahead and requested Sanju to get out early. It wasn’t needed. 🤔#GTvsRR #RCBvsCSKpic.twitter.com/Ob1jXncIra

— Vikram Rajput (@iVikramRajput) April 17, 2023