FACT CHECK: തീവ്ര വലതുപക്ഷ സംഘം പലപ്പോഴും ട്വിറ്ററില്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന മൗലാന ഉഫ്കാനി ആരാണ്?

തീവ്ര വലതുപക്ഷ ആശയഗതിക്കാര്‍ പലപ്പോഴും ട്വിറ്ററിലും മറ്റ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും ആഘോഷമാക്കാറുള്ള മൗലാന അബ്ദുല്‍ ഉഫ്കാനി (@maulanaUfkani) യഥാര്‍ഥ അക്കൗണ്ടാണോയെന്ന സംശയം പലരും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണം എന്നവകാശപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്വീറ്റുകള്‍ തീര്‍ത്തും പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിലാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് തീവ്ര വലതുപക്ഷക്കാര്‍ ആഘോഷിക്കുന്നതും. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നാണ് ട്വിറ്ററില്‍ നല്‍കിയത്.

പ്രചാരണം : തൊപ്പിയും താടിയുമുള്ള ഒരാളുടെ ചിത്രമാണ് ഈ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്രൊഫൈല്‍ ഫോട്ടോ. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴിത് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൗലാന ഇസ്ലാമിക പാഠങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപസ്വരത്തില്‍ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ വാദികള്‍ ആണ് ട്വീറ്റ് റിട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കമന്റിടുന്നതുമെല്ലാം.

Its really sad to see that people of my community are losing job because they celebrated accident of soldiers. Last month when they celebrated for Pakistan in T20 they lost job, now when they are celebrating for Indian again they losing job. No place for minority in India.

