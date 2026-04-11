Kerala

രാത്രി തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിനിടെ ആന കുത്തിയ പാപ്പാന്‍ മരിച്ചു

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ മൊയ്തീന്‍ എന്ന പാപ്പാനാണ് മരിച്ചത്

Published

Apr 11, 2026 11:24 am |

Last Updated

Apr 11, 2026 11:24 am

തിരുവനന്തപുരം | രാത്രി തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിനിടെ ആന കുത്തിയ പാപ്പാന്‍ മരിച്ചു. നരുവാമൂട് മുക്കംപാലമൂടുണ്ടായ സംഭവത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ മൊയ്തീന്‍ എന്ന പാപ്പാനാണ് മരിച്ചത്. ആനയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ വയറ്റില്‍ കുത്തേല്‍ക്കുകയും വാരിയെല്ലുകള്‍ക്ക് ക്ഷതം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്ത മൊയ്തീനെ മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

ശ്യാം എന്ന ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍ ആനയുടെ രണ്ടാം പാപ്പാനാണ് മൊയ്തീന്‍. ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനിടെ പാപ്പാനെ ആന ചുഴറ്റി എറിയുകയായിരുന്നു. നരുവാമൂട് സ്വദേശി സജി മോന്റെ ആനയാണിത്. ആനയുടെ മോഴ ആനയുടെ തേറ്റ പല്ല് മൊയ്തീന്റെ ശരീരത്തില്‍ ആഴത്തില്‍ മുറിവുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.

 

Kerala

ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: സംവിധായകന്‍ രഞ്ജിത്തിനെതിരെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് കോടതി

Kerala

Kerala

കെ സുധാകരന്‍ പോളിങ്ങ് ബൂത്തില്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതായി പരാതി

Kerala

സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നു; പവന് 360 രൂപ ഉയര്‍ന്ന് 1,12,080 രൂപയായി

Kerala

കത്തോലിക്കാസഭാ മുഖപത്രമായ ദീപികയുടെ മുഖപ്രസംഗം എഴുതി നല്‍കുന്നത് കെ സി വേണുഗോപാല്‍; പരിഹാസവുമായി ഷോണ്‍ ജോര്‍ജ്

Kerala

തോന്നിവാസം ചെയ്താല്‍ അടിച്ചു പണി ഞാന്‍ തീര്‍ക്കും; ആലപ്പുഴയിലെ ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകയ്‌ക്കെതിരെ ഭീഷണിയുമായി ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്‍

Kerala

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പരാതി; സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ വിവാദ ഇ-ഓഫീസ് പരിഷ്‌കരണം നിര്‍ത്തിവെച്ചു