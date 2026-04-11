Kerala

സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നു; പവന് 360 രൂപ ഉയര്‍ന്ന് 1,12,080 രൂപയായി

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്‍ഷ സാഹചര്യത്തില്‍ ആഗോള സ്വര്‍ണ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടമാണ് കേരളത്തിലെയും വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്

Apr 11, 2026 10:30 am |

Apr 11, 2026 10:30 am

കോഴിക്കോട് | സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നു. പവന് 360 രൂപ ഉയര്‍ന്ന് 1,12,080 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 45 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 14,010 രൂപയുമായി. ഇന്നലെ രാവിലെ സ്വര്‍ണവില വര്‍ധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വൈകീട്ടോടെ തിരിച്ചിറങ്ങിയിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്‍ഷ സാഹചര്യത്തില്‍ ആഗോള സ്വര്‍ണ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടമാണ് കേരളത്തിലെയും വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.

ആഗോള വിപണിയില്‍ ട്രോയ് ഔണ്‍സിന് 4,748 ഡോളര്‍ എന്ന നിലയിലാണ് സ്വര്‍ണം വ്യാപാരം തുടരുന്നത്. വെള്ളി 75.99 ഡോളര്‍ എന്ന നിലയിലുമാണ്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കനത്ത ഇടിവ് നേരിട്ട സ്വര്‍ണം വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നത്.

യുദ്ധത്തോടെ അസംസ്‌കൃത എണ്ണവിലയിലുണ്ടായ വന്‍ വര്‍ധനവും ഡോളര്‍ ശക്തിപ്പെട്ടതുമാണ് സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വിലയിടിച്ചത്. ജനുവരി 29ന് സംസ്ഥാനത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് എക്കാലത്തെയും ഉയര്‍ന്ന പവന്‍ വില. പിന്നീട് താഴോട്ടിറങ്ങിയ സ്വര്‍ണം യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ ലക്ഷം രൂപക്കും താഴെ പോയിരുന്നു.

 

Latest

Kerala

ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: സംവിധായകന്‍ രഞ്ജിത്തിനെതിരെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് കോടതി

Kerala

രാത്രി തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിനിടെ ആന കുത്തിയ പാപ്പാന്‍ മരിച്ചു

Kerala

കെ സുധാകരന്‍ പോളിങ്ങ് ബൂത്തില്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതായി പരാതി

Kerala

സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നു; പവന് 360 രൂപ ഉയര്‍ന്ന് 1,12,080 രൂപയായി

Kerala

കത്തോലിക്കാസഭാ മുഖപത്രമായ ദീപികയുടെ മുഖപ്രസംഗം എഴുതി നല്‍കുന്നത് കെ സി വേണുഗോപാല്‍; പരിഹാസവുമായി ഷോണ്‍ ജോര്‍ജ്

Kerala

തോന്നിവാസം ചെയ്താല്‍ അടിച്ചു പണി ഞാന്‍ തീര്‍ക്കും; ആലപ്പുഴയിലെ ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകയ്‌ക്കെതിരെ ഭീഷണിയുമായി ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്‍

Kerala

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പരാതി; സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ വിവാദ ഇ-ഓഫീസ് പരിഷ്‌കരണം നിര്‍ത്തിവെച്ചു