Connect with us

Kerala

പയ്യന്നൂരിലെ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ അനുകൂലിക്കുന്നയാളുടെ കാര്‍ കത്തിക്കാന്‍ ശ്രമം

മാതമംഗലം പേരൂല്‍ സ്വദേശി എം കെ നാരായണന്റെ കാര്‍ അക്രമികള്‍ പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തുകയായിയുന്നു

Published

Apr 11, 2026 8:56 am |

Last Updated

Apr 11, 2026 8:56 am

കണ്ണൂര്‍ | സി പി എം പുറത്താക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്നു യു ഡി എഫ് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച പയ്യന്നൂരിലെ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ അനുകൂലിക്കുന്നയാളുടെ കാര്‍ കത്തിക്കാന്‍ ശ്രമം. മാതമംഗലം പേരൂല്‍ സ്വദേശി എം കെ നാരായണന്റെ കാര്‍ അക്രമികള്‍ പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തുകയായിയുന്നു. കാര്‍ ഭാഗികമായി കത്തി.

കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ അനുകൂലിച്ചു നാരായണന്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ഇടുമായിരുന്നു. ഇന്നലെ ടി പുരുഷോത്തമന്‍ എന്നയാളുടെ വീടിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായിരുന്നു. വീടിന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന കാറിന് തീയിട്ടു. വീടിന്റെ ഗ്ലാസ് ജനലുകളും തകര്‍ത്തു. സംഭവത്തിന് പിന്നില്‍ സി പി എം പ്രവര്‍ത്തകരെന്നാണ് ടി പുരുഷോത്തമന്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

പയ്യന്നൂരില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെ വ്യാപകമായി കള്ളവോട്ട് നടന്നതായി യു ഡി എഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ ആരോപിച്ചു. വ്യാജ ഐഡി കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ചും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെയും ആണ് കള്ളവോട്ട് നടന്നത്. 6,16,19,142 എന്നി ബൂത്തുകളില്‍ റീ പോളിംഗ് നടത്തണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് ചീഫ് ഇലക്ഷന്‍ ഏജന്റ് പരാതി നല്‍കി.

പയ്യന്നൂരില്‍ കാറും വീടും ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ടി പുരുഷോത്തമന്‍ സി പി എം അംഗമാണെന്നും, തനിക്കുവേണ്ടി പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും എല്‍ ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് പുരുഷോത്തമനോട് വ്യക്തിപരമായി വൈരാഗ്യമുണ്ടെന്നും കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ ആരോപിച്ചു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നില്‍ സി പി എം പ്രവര്‍ത്തകരാണോ എന്നതിന് തെളിവില്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയ മുഖംമൂടിയണിഞ്ഞ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരെന്നും ടി പുരുഷോത്തമന്‍ പറഞ്ഞു.

അക്രമത്തിന്‍െ പേരില്‍ തനിക്കെതിരെ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തുന്നതായി ആരോപിച്ച് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെതിരെ ഇടതു സ്ഥാനാര്‍ഥി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പയ്യന്നൂരിലെ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ അനുകൂലിക്കുന്നയാളുടെ കാര്‍ കത്തിക്കാന്‍ ശ്രമം

Ongoing News

ഹജ്ജ് തീര്‍ഥാടകരുടെ താമസം; വീഴ്ച വരുത്തിയാല്‍ 50,000 റിയാല്‍ വരെ പിഴ

Kerala

ശ്രീനന്ദയുടെ മരണത്തില്‍ ദുരൂഹതയില്ല; വീഴ്ചമൂലം തലക്കേറ്റ ഗുരുതരമായ പരിക്കാണ് മരണ കാരണം എന്ന് പോസ്റ്റ് മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട്

From the print

ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ചർച്ചയാക്കി ലീഗ്

From the print

ഉയർന്ന പോളിംഗ് കുന്ദമംഗലത്ത്; ഏറ്റവും കുറവ് റാന്നിയിൽ

International

ആർട്ടെമിസ് II ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ പസഫിക് സമുദ്രത്തില്‍ പുലർച്ചെ 5.37 ലാന്‍ഡ് ചെയ്തു

Kerala

സംസ്ഥാന തല ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച സ്വലാത്ത് നഗറില്‍