തോന്നിവാസം ചെയ്താല് അടിച്ചു പണി ഞാന് തീര്ക്കും; ആലപ്പുഴയിലെ ബി ജെ പി പ്രവര്ത്തകയ്ക്കെതിരെ ഭീഷണിയുമായി ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്
ആലപ്പുഴ നമ്പറിലുള്ള കാറിലാണ് പാലക്കാട് പണം നല്കിയ സ്ത്രീ വന്നതെന്നും ബിന്ദുവിനെ കോടതി കയറ്റുമെന്നും ശോഭ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി
ആലപ്പുഴ | വോട്ടിനു പണം നല്കിയ പരാതിക്കിടെ പാലക്കാട് എന് ഡി എ സ്ഥാനാര്ഥി ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെതിരെ ഫേസ് ബുക്കില് പോസ്റ്റിട്ട ആലപ്പുഴയിലെ ബി ജെ പി പ്രവര്ത്തകയ്ക്കെതിരെ ഭീഷണിയുമായി ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്.
തോന്നിവാസം ചെയ്താല് അടിച്ചു പണി ഞാന് തീര്ക്കും എന്നാണ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രന് മുന് ആലപ്പുഴ നോര്ത്ത് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു വിനയകുമാറിനെതിരെ ഭീഷണി മുഴക്കിയത്. ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ കാറില് അനുഗമിച്ച് പാലക്കാട് വോട്ടിനു പണം നല്കിയ സ്ത്രീക്ക് പിന്നില് ബിന്ദു ആണെന്നാണ് ശോഭയുടെ ആരോപണം. ആലപ്പുഴ നമ്പറിലുള്ള കാറിലാണ് പാലക്കാട് പണം നല്കിയ സ്ത്രീ വന്നതെന്നും ബിന്ദുവിനെ കോടതി കയറ്റുമെന്നും ശോഭ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.
ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: സംവിധായകന് രഞ്ജിത്തിനെതിരെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് കോടതി
Kerala
രാത്രി തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിനിടെ ആന കുത്തിയ പാപ്പാന് മരിച്ചു
Kerala
കെ സുധാകരന് പോളിങ്ങ് ബൂത്തില് ചട്ടങ്ങള് ലംഘിച്ചതായി പരാതി
Kerala
സ്വര്ണവില വീണ്ടും ഉയര്ന്നു; പവന് 360 രൂപ ഉയര്ന്ന് 1,12,080 രൂപയായി
Kerala
കത്തോലിക്കാസഭാ മുഖപത്രമായ ദീപികയുടെ മുഖപ്രസംഗം എഴുതി നല്കുന്നത് കെ സി വേണുഗോപാല്; പരിഹാസവുമായി ഷോണ് ജോര്ജ്
