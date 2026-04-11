Kerala

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പരാതി; സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ വിവാദ ഇ-ഓഫീസ് പരിഷ്‌കരണം നിര്‍ത്തിവെച്ചു

പരിഷ്‌കരണത്തിന്റെ മറവില്‍ ഫയലുകള്‍ മുക്കാന്‍ നീക്കമെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രധാന ആരോപണം

Published

Apr 11, 2026 9:12 am |

Last Updated

Apr 11, 2026 9:12 am

തിരുവനന്തപുരം | പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ വിവാദ ഇ-ഓഫീസ് പരിഷ്‌കരണം നിര്‍ത്തിവെച്ചു. പെരുമാറ്റ ചട്ടം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ പരിഷ്‌കരണം നിര്‍ത്തിവെച്ചതായി ഐ ടി വകുപ്പും അറിയിച്ചു.

പരിഷ്‌കരണത്തിന്റെ മറവില്‍ ഫയലുകള്‍ മുക്കാന്‍ നീക്കമെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രധാന ആരോപണം. ഇതു സംബന്ധിച്ചു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കത്ത് പരിഗണിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റേതാണ് നടപടി.

ഇ-ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ പരിഷ്‌കരണം നടത്താനുള്ള നീക്കം വിവാദ ഫയലുകള്‍ മാറ്റാനാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. അവധി ദിവസങ്ങള്‍ അടുത്ത് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇ-ഓഫീസ് പരിഷ്‌കരണം തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട്.

 

Latest

Kerala

ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: സംവിധായകന്‍ രഞ്ജിത്തിനെതിരെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് കോടതി

Kerala

രാത്രി തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിനിടെ ആന കുത്തിയ പാപ്പാന്‍ മരിച്ചു

Kerala

കെ സുധാകരന്‍ പോളിങ്ങ് ബൂത്തില്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതായി പരാതി

Kerala

സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നു; പവന് 360 രൂപ ഉയര്‍ന്ന് 1,12,080 രൂപയായി

Kerala

കത്തോലിക്കാസഭാ മുഖപത്രമായ ദീപികയുടെ മുഖപ്രസംഗം എഴുതി നല്‍കുന്നത് കെ സി വേണുഗോപാല്‍; പരിഹാസവുമായി ഷോണ്‍ ജോര്‍ജ്

Kerala

തോന്നിവാസം ചെയ്താല്‍ അടിച്ചു പണി ഞാന്‍ തീര്‍ക്കും; ആലപ്പുഴയിലെ ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകയ്‌ക്കെതിരെ ഭീഷണിയുമായി ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്‍

Kerala

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പരാതി; സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ വിവാദ ഇ-ഓഫീസ് പരിഷ്‌കരണം നിര്‍ത്തിവെച്ചു