Connect with us

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് വ​യ​സു​കാ​രി മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ

ആശുപത്രില്‍ കൊണ്ടുവന്നപ്പോള്‍ കുട്ടി മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നുവെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

Published

Mar 12, 2026 7:19 pm |

Last Updated

Mar 12, 2026 7:19 pm

തിരുവനന്തപുരം| ഒരു വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയെ വീട്ടില്‍ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. കണിച്ചോട് സ്വദേശി സുബാഷ് അശ്വതി ദമ്പതികളുടെ മകള്‍ പവിത്ര (1) യാണ് മരിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ അമ്മൂമ്മ തൊഴിലുറപ്പ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോള്‍ മുറിയില്‍ കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്ന പോലെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. തട്ടിവിളിച്ചപ്പോള്‍ അനക്കമില്ലാത്തതിനാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ കാരേറ്റുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു. ആശുപത്രില്‍ കൊണ്ടുവന്നപ്പോള്‍ കുട്ടി മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നുവെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ ദുരൂഹതയുള്ളതിനാല്‍ വെഞ്ഞാറമൂട് പോലീസ് സ്ഥലത്ത് എത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Health

മനുഷ്യായുസ്സ് 200 വർഷം വരെ ദീർഘിപ്പിക്കാം!; ആ രഹസ്യം കണ്ടെത്തിയെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ

Kerala

വി പി സാനുവിനെ സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ചു

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് വ​യ​സു​കാ​രി മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ

International

ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാനൊരുങ്ങി 600 കിലോ ഭാരമുള്ള നാസയുടെ ഉപഗ്രഹം; ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ

Kerala

ബൈക്ക് ലോറിക്കടിയിൽപ്പെട്ട് അപകടം; യു​വാ​വി​ന് ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം

International

ഇസ്റാഈലിനും അമേരിക്കൻ താവളങ്ങൾക്കുമെതിരെ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഇറാൻ

Kerala

സ്വാതന്ത്ര്യദിനം, റിപ്പബ്ലിക് ദിനം; സ്‌കൂളുകളില്‍ അവധി റദ്ദാക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം