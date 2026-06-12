Kerala
മാസപ്പടി കേസ്: ടി വീണക്ക് ഇഡി വീണ്ടും സമന്സ് അയക്കും
ബുധനാഴ്ച ഹാജരാവാന് ആവശ്യപ്പെട്ടാവും സമന്സ് അയക്കുക
കൊച്ചി| എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസില് ടി വീണക്ക് ഇഡി വീണ്ടും സമന്സ് അയക്കും. ബുധനാഴ്ച ഹാജരാവാന് ആവശ്യപ്പെട്ടാവും സമന്സ് അയക്കുക. ആരോഗ്യകാരണങ്ങള് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇഡിക്ക് മുമ്പാകെ ഹാജരാവാന് കഴിയില്ലെന്ന് വീണ ഇമെയിലിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
കേസില് നേരത്തെ നടത്തിയ റെയ്ഡുകളില് പിടിച്ചെടുത്ത ഡിജിറ്റല് രേഖകളും സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യുക.
Content Highlights:
The Enforcement Directorate will issue a new summons to T Veena in the Exalogic case. She informed the ED via email that she cannot appear today due to health reasons. The upcoming interrogation on Wednesday will focus on digital evidence and financial records seized during previous raids.
Latest
Kerala
തൃശൂരില് ലോറിയും പിക്കപ്പും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം: ഒരാള് മരിച്ചു, ഏഴ് പേര്ക്ക് പരുക്ക്
National
സ്വത്ത് കേസില് തോറ്റു; പിതാവിനെ മകന് നടുറോഡില് കുത്തിക്കൊന്നു
National
ഇന്ത്യന് ഷൂട്ടിംഗ് ഇതിഹാസം ജസ്പാല് റാണ അന്തരിച്ചു
Kerala
ബെംഗളുരുവില് വാഹനാപകടത്തില് മലയാളി വിദ്യാര്ഥി മരിച്ചു
Business
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധന
International
ചെക്കിനെ വീഴ്ത്തി ദക്ഷിണ കൊറിയ; ജയം രണ്ട് ഗോളുകള്ക്ക്
Kerala