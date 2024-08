ജപ്പാനില്‍ 7.1തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്

ടോക്കിയോ | ജപ്പാനില്‍ ഭൂചലനം.റിക്ടർ സ്‌കെയിലിൽ 7.1തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. നിചിനാനില്‍ നിന്ന് 20 കിലോമീറ്റര്‍ വടക്ക് കിഴക്കായി 25കിലോമീറ്റര്‍ ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായി പറയുന്നത്.

വ്യാഴാഴ്ച ഉണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂചലനം തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ ദ്വീപുകളായ ക്യുഷു,ഷിക്കോകു എന്നിവയെ വിറപ്പിച്ചു. ഭൂചലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി പ്രദേശങ്ങളില്‍ അധുകൃതര്‍ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

Access 14-language information on disaster mitigation.https://t.co/g6T0hDv7Vh#Tsunami Warnings/Advisories are also available here.

(16:52 updated)https://t.co/1i3Ah2xz7y

For more information, visit the JMA webpage in English.https://t.co/TCAviFPoVo

— 気象庁防災情報 (@JMA_bousai) August 8, 2024