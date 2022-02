ഭാവിയുടെ അത്ഭുത ലോകം തുറന്ന് ദുബൈ

‘ബുർജ് ഖലീഫ നിർമിക്കുമ്പോൾ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടം ഇതായിരിക്കണമെന്ന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് നിർദേശിച്ചു. പാം ദ്വീപ് നിർമിക്കുമ്പോൾ, ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനിർമിത ദ്വീപായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. ഒരു പുതിയ ബഹിരാകാശ ദൗത്യം ആരംഭിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ, ചൊവ്വയിലെത്താൻ ശൈഖ്‌ മുഹമ്മദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എക്‌സ്‌പോ 2020 ദുബൈ, അന്താരാഷ്ട്ര എക്‌സിബിഷനുകളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ലോകത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഹിസ് ഹൈനസ് തന്റെ വാഗ്ദാനം ഒരിക്കൽ കൂടി നിറവേറ്റി.’ യു എ ഇയെയും ദുബൈയെയും ലോകത്തിന്റെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള യു എ ഇ വൈസ് പ്രസിഡൻറും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് അൽ മക്തൂമിന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയെ പറ്റിയും പ്രചോദനത്തെക്കുറിച്ചും മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫ്യൂച്ചറിന്റെ ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ പാർലിമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ ഗർഗാവി വിശദീകരിച്ചു.

.@HHShkMohd: Today we launched a new global landmark in science, innovation and futuristic thinking. The Museum of the Future is the Most Beautiful Building on Earth. pic.twitter.com/8RGGj34Wh3

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 22, 2022