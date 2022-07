കോപ്പന്‍ഹേഗന്‍ | ഡെന്മാര്‍ക്കിലെ കോപ്പന്‍ഹേഗില്‍ മാളില്‍ വെടിവെപ്പ്. നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഫീല്‍ഡ്‌സ് മാളിലാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. പ്രാദേശിക സമയം രാത്രി ഹാരി സ്റ്റൈല്‍സിന്റെ പരിപാടിക്ക് വേദിയാകേണ്ട മാളിലാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. ഒരാള്‍ മാത്രമാണ് വെടിവെപ്പിന് പിന്നിലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഒരാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുടെ പേരുവിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അമാഗെര്‍ ജില്ലയില്‍ സിറ്റി സെന്ററിനും വിമാനത്താവളത്തിനും മധ്യേയാണ് കൂറ്റന്‍ ഫീല്‍ഡ്‌സ് മാള്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യ വെടിയൊച്ച കേട്ടപ്പോള്‍ തന്നെ മാളിന്റെ എക്‌സിറ്റ് കേന്ദ്രത്തില്‍ വലിയ തിക്കുംതിരക്കുമുണ്ടായി.

🚨 Man with gun spotted at Fields shopping centre in #Copenhagen Denmark. pic.twitter.com/4qMPn7Wg0G

BREAKING 🇩🇰 : Watch – The moment gunmen fired multiple people at ‘Fields’ shopping mall in #Copenhagen, Denmark.

♦️Man on a shooting rampage inside ‘Fields’ shopping mall. ♦️Several people shot according to Danish police.#Denmark pic.twitter.com/yift2Hipg8

— Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) July 3, 2022